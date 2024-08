Откриха един от най-големите диаманти в света (СНИМКИ)

Е дин от най-големите диаманти в света, откривани някога - необработен камък с тегло 2492 карата - е намерен в Ботсвана, съобщи канадската минна компания, която откри скъпоценния камък.

Диамантът е намерен в диамантената мина Кароуе в североизточната част на Ботсвана, на около 430 км от столицата Габороне, се казва в изявление на Lucara Diamond Corp.

Lucara Diamond announce the recovery of an exceptional 2,492 carat diamond from its Karowe Diamond Mine in Botswana. This remarkable find, one of the largest rough diamonds ever unearthed, was detected & recovered by the Company's Mega Diamond Recovery X-ray Transmission Tech. pic.twitter.com/6E8wLwwl8d