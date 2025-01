Откриха десетки морски бозайници мъртви в Черно море

Д есетки морски бозайници са открити мъртви след разлива на руски петролен танкер в Черно море миналия месец.

Разливът започна на 15 декември, когато два остарели руски танкера попаднаха в буря край Керченския проток, свързващ Крим с Южна Русия.

Dozens of marine mammals have been found dead since last month’s Russian oil tanker spill in the Black Sea, a dolphin rescue centre has saidhttps://t.co/OL6fmbKfQf