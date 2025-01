Русия разчиства плажовете след нефтения разлив в Черно море, обяви извънредно положение в Крим

Р усия обяви "извънредно положение от регионално значение" на полуостров Крим, след като спасители разчистиха повече от 86 хиляди тона замърсена с мазут почва от двете страни на Керченския проток, предаде Ройтерс.

Поставеният от Москва ръководител на град Севастопол Михаил Развожаев заяви, че има нови следи за незначително замърсяване. "Искам да подчертая: няма масово замърсяване на бреговата линия в Севастопол, но на различни места се откриват следи от мазут и ние своевременно ги отстраняваме", написа Развожаев в "Телеграм".

