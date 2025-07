Масуд Пезешкиан: Иран ще се защитава с всички сили, няма да се предаде

П резидентът на Иран Масуд Пезешкиан подчерта в интервю за телевизия „Ал Джазира“ готовността за конфронтация с Израел и нарече илюзия разговорите за прекратяването на ядрената програма на страната, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Пезешкиан обърна внимание на значителните удари, нанесени от Иран на територията на Израел и заяви, че Тел Авив крие загубите си.

„Иран не се стреми към война и не смята примирието за окончателно. Иран ще се защитава с всички сили. Иран не се е предавал и няма да се предаде. Ориентирани сме към дипломация и диалог“, подчерта президентът на Иран.

Пезешкиан нарече заблуда изявление на Доналд Тръмп наскоро, че ударите на САЩ по иранските ядрени обекти са сложили край на ядрената програма на Иран. „Нашият ядрен потенциал се намира в умовете на нашите учени, а не в ядрените обекти. Настояваме за продължаване на ядрената програма на Иран и обогатяването на уран в рамките на международното право“, заяви той.

