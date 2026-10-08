„Отива си вкъщи при мама“: Доналд Тръмп се подигра на протестиращ

Протестиращи прекъснаха речта на Тръмп поне шест пъти, няколко души бяха изведени от полицията.

Тръмп агитира за Кен Пакстън в Тексас, щат, който републиканците се опитват да задържат преди междинните избори.

Републиканците са изправени пред неочаквана заплаха, ниският рейтинг на Тръмп, войната в Иран и високите цени на бензина могат да предизвикат „синя вълна“ в традиционно републиканския Тексас.

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Протестиращи прекъснаха на няколко пъти предизборна проява на президента на САЩ Доналд Тръмп в Сан Антонио, Тексас. Американският лидер пристигна в южния щат, за да агитира в подкрепа на борещия се за място в Сената негов съпартиец Кен Пакстън, предаде Асошиейтед прес.

Президентът бе прекъснат на няколко пъти, а в един от случаите от демонстрант, който беше застанал съвсем близо до сцената. Тръмп за кратко се отдръпна от микрофона.

Chaos erupts at Trump rally in Texas as series of protesters disrupt president who strikes back: 'They're all paid https://t.co/oPHhHhgix5 — Daily Mail (@DailyMail) October 7, 2026

"Отива си вкъщи при мама", каза президентът. "Но това, което не знае, е, че майка му е гласувала за Тръмп."

Другите демонстранти се появяваха един след друг, като предизборната проява беше прекъсната поне шест пъти. Някои от тях бяха изведени от залата с полиция.

Nothing says “the rallies are working” quite like repeatedly removing MULTIPLE protesters who want Trump OUT of Texas. Nice try with the “they’re paid” excuse. We don’t want you in Texas! 👋 https://t.co/WqKTsjd6a2 — Maria Bartiti 🇱🇷 (@Monicanue4p) October 8, 2026

Тръмп отначало просто се опитваше да продължи да говори въпреки освиркванията от множеството. Но когато апострофиранията от място все така продължаваха, той заяви: "Тези хора определено не ми изглеждат хубави".

Протестните прояви показват проблемите, пред които е изправена Републиканската партия в Тексас преди тазгодишните междинни избори, отбелязва Асошиейтед прес.

Donald Trump interrompu à plusieurs reprises par des manifestants lors d'un meeting au Texas https://t.co/zOpmjtAaIE — BFM (@BFMTV) October 8, 2026

Тексас е най-големият по население от щатите в САЩ, смятани за бастиони на републиканците. През 2024 г. Тръмп спечели там с близо 15-процентна преднина. Но по-малко от месец преди изборния ден ниските рейтинги на президента в съчетание с войната в Иран и високите цени на бензина създадоха заплаха за републиканците в практически всеки щат.

Това е трето посещение на Тръмп в Тексас само за месец. Републиканската партия се опитва да предотврати евентуална синя вълна (т.е. убедителна победа на демократите) в щат, в който най-малко е очаквала да има такава.