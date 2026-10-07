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Тръмп взриви сцената в Небраска, нарече Натали Харп „перфектен човек“

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 октомври 2026, 11:19
Тръмп взриви сцената в Небраска, нарече Натали Харп „перфектен човек“
Натали Харп и Доналд Тръмп на митинга в Небраска   
Източник: GettyImages
  • Тръмп изведе „перфектната“ Натали Харп на сцената по време на митинг, каза, че му напомня на модел от шоуто The Price Is Right
  • Връзката на Харп с Тръмп е обект на все по-голямо медийно отражение и бе поставена под въпрос от демократите, въпреки че Белият дом я защити.
  • Отношенията на Тръмп с Натали Харп стават обект на все повече новинарски материали. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново постави близката си помощничка Натали Харп под светлините на прожекторите. На митинг в Небраска в понеделник, 5 октомври, Тръмп изведе Харп на сцената, за да му връчи указ за подписване пред неговите поддръжници, пише списание People.

„Тази вечер ще подпиша исторически указ за... възможност всеки да купува безданъчно червено дизелово гориво по каквато и да е причина“, обяви 80-годишният Тръмп.

След това той погледна встрани от сцената и добави: „Бих искал да помоля Натали да излезе. Донеси го, Натали, ще го подпиша точно тук“

35-годишната Харп подаде документа на Тръмп, който той незабавно подписа, след което хвърли маркера си към тълпата и върна указа на Харп с потупване по гърба.

„Тя ми напомня за The Price Is Right („Цената е точна“)“, каза Тръмп пред тълпата. „Благодаря ти, Натали, давай! Този перфектен човек излиза, връчва го и си тръгва. Трябва да излезем по телевизията с това шоу, нали?“, добави той.

Лоялността на Харп и достъпът ѝ до Тръмп са обект на нарастващо медийно внимание. Според книгата „Смяна на режима“ (Regime Change) от журналистите на New York Times Маги Хаберман и Джонатан Суон, Харп е оставяла „обожаващи писма“ в „личните пространства“ на Тръмп, включително с фрази като: „Вие сте всичко, което има значение за мен“.

Драматичните минути в Небраска – Тръмп, Натали Харп и указът на сцената
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Натали Харп Доналд Тръмп Небраска митинг
Натали Харп Доналд Тръмп Небраска митинг
Натали Харп Доналд Тръмп Небраска митинг
Натали Харп Доналд Тръмп Небраска митинг

Белият дом защити Харп, като говорител на институцията заяви: „Натали Харп е обичан служител на Белия дом и фалшивите медии никога няма да разберат какво е да си толкова ценен и уважаван, колкото е тя“.

Харп, бивша водеща в One America News Network, работеше с Тръмп като помощник в периода между двата му президентски мандата. След като Тръмп спечели изборите през 2024 г. и се върна във Вашингтон, тя го придружи и остана „постоянно присъстваща“ фигура в Овалния кабинет, според „Смяна на режима“, където е описана като „най-отдадената от всички“.

Според New York Times тя е наричана „човешкият принтер“ заради способността си бързо да осигурява разпечатани материали на президента, както той предпочита.

Коя е Натали Харп? „Човешкият принтер“ на Тръмп се оказа в центъра на нов скандал
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Натали Харп
Натали Харп
Натали Харп
Натали Харп

Смята се също, че тя има известен достъп до профила на Тръмп в Truth Social, където той публикува по няколко пъти на ден. 

През август сенаторът демократ от Джорджия Джон Ософ публично постави под въпрос отношенията между Тръмп и Харп. Белият дом отговори, като нарече Ософ „жалък човек, който мрази тази страна“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: People    
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