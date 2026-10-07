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Тръмп: Никой не знае кой управлява Иран

Техеран отговори, че Вашингтон е наясно как функционира системата за вземане на решения в страната

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 07:52
Тръмп: Никой не знае кой управлява Иран
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е ясно кой управлява Иран на фона на продължаващата вече осми месец война между САЩ, Израел и Ислямската република, предаде "Ройтерс".

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„Техните лидери ги няма, втората им група лидери ги няма, а най-големият ми проблем е, че никой не знае кой по дяволите управлява страната“, заяви Тръмп.

  • Отговорът на Техеран не закъсня

Говорителят на иранското външно министерство заяви в неделя, че Вашингтон много добре знае кой е иранският му еквивалент и как функционира системата за вземане на решения в страната.

„Проблемът всъщност е точно обратният: той се корени в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американските официални представители“, заяви говорителят по време на пресконференция.

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  • Кой ръководи Иран

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше убит в първия ден на американско-израелската война срещу Иран, започнала на 28 февруари, припомня Ройтерс.

Неговият син Моджтаба Хаменей беше избран за негов наследник. Той обаче не е бил виждан публично, откакто е бил ранен при същия удар, при който загина баща му.

Иран отговори на американските и израелските атаки с удари по Израел и по държави от Персийския залив, на чиято територия са разположени американски военни бази.

При американско-израелските удари срещу Иран, както и при израелските атаки срещу Ливан, са били убити хиляди хора, а милиони са били принудени да напуснат домовете си.

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  • Войната и цената на горивата

Продължаващият конфликт оказва влияние и върху цените на горивата. Повишаването им се превръща в проблем за Републиканската партия на Тръмп в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември.

От резултатите от вота ще зависи коя партия ще контролира Конгреса.

Популярността на Тръмп напоследък се задържа на ниско ниво на фона на опасенията за високата цена на живота, свързана и с поскъпването на бензина и дизела.

Според "Ройтерс" американският президент не изглежда да има ясно определена цел по отношение на войната, като същевременно неколкократно е променял сроковете, които посочва за нейния край.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
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