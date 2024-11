Отиде си известният треньор по спортна гимнастика Бела Карои

И звестният треньор по спортна гимнастика Бела Карои, който изведе Надя Команечи до първата в историята на спорта "Перфектна 10-ка", си е отишъл от този свят на 82-годишна възраст, съобщиха от Американската федерация по спортна гимнастика.

Етническият унгарец от Румъния изведе Команечи до златото на Олимпийските игри в Монреал и Москва съответно през 1976 и 1980. Година след Олимпиадата в Москва той отива в САЩ с жена си, която също е треньор - Марта, и е в основата на олимпийското злато на американката Мери Лу Ретън в Лос Анджелис през 1984.

