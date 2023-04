Възрастен японец отвори безплатно кафене в Харков

В ъзрастен японец реши да отвори безплатно кафене в Харков, предаде Ройтерс.

Когато Фуминори Цучико пристигнал миналата година в украинския град, той си казал, че иска да направи нещо, за да помогне на хората след инвазията на Русия.

A 75-year-old Japanese man has opened a cafe in Ukraine’s Kharkiv where people can eat for free. Fuminori Tsuchiko was moved by the plight of residents forced by Russian shelling to shelter in subway stations https://t.co/CzDhmnqSV9 pic.twitter.com/NreshOZd0T