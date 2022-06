Осъдиха на смърт военнопленници в ДНР

Д вама британци и един мароканец, пленени в Източна Украйна, където се сражаваха на страната на Киев, получиха днес смъртни присъди по обвинения в наемничество от съд в подкрепяната от Русия Донецка народна република (ДНР), съобщиха световните агенции.

"Върховният съд на Донецката народна република осъди на смърт британците Ейдан Аслин и Шон Пинър и мароканеца Брахим Саадун, обвинени, че са участвали в боевете като наемници", съобщи БТА.

Тримата чуждестранни бойци ще обжалват това решение пред Върховния съд на ДНР, каза един от адвокатите им Павел Косован. "Желанието и на тримата осъдени е да обжалват тази присъда, защото не са очаквали да чуят най-тежкото наказание във вид на смъртна присъда", каза адвокатът.

Двайсет и осем годишният Ейдан Аслин и 48-годишният Шон Пинър бяха пленени от сепаратистите в обсадения украински град Мариупол през април.

Те са обвинени за участие в бойните действия като наемници, въпреки че и двамата са живели в Украйна и официално са служили няколко години във въоръжените сили на Украйна.

Мароканецът Брахим Саадун е студент, който се биел на страната на украинската армия и бил пленен през март в малък град между Мариупол и Донецк. Процесът срещу тримата започна във вторник и се проведе при закрити врата.

Аслин, който е от град Нюарк в графство Нотингамшир, бе показан от руски телевизии по време на разпита му. На кадрите той имаше нови наранявания на главата - синини и рана на челото, и говореше завалено. И двамата британци изглеждаха много отслабнали.

Осъдените на смърт за участие в бойните действия на страната на въоръжените сили на Украйна като наемници британци Ейдан Аслин и Шон Пинър и мароканец Брахим Саадун, имат право на помилване. "На осъдените се разяснява правото на помилване", коментира председателят на съда след обявяването на присъдата.

Британското правителство обяви, че е "дълбоко обезпокоено", че двама британски граждани, са осъдени на смърт.

Говорителят на премиера Борис Джонсън - Джейми Дейвис заяви, че съгласно Женевската конвенция военнопленниците имат право на имунитет за участието си в бойни действия и "не бива да бъдат използвани за политически цели".

"Ще продължим да работим заедно с украинските власти, за да осигурим освобождаването на всички британски граждани, които са служили в украинските въоръжени сили и са задържани като военнопленници", добави той.

Британският външен министър Лиз Тръс осъди смъртните присъди, издадени срещу двамата британци и нарече решението на съда в подкрепяната от Русия самопровъзгласила се Донецка народна република "фалшиво съдебно решение".

"Напълно осъждам присъдата, издадена срещу Ейдан Аслин и Шон Пинър", написа тя в свое съобщение в Туитър. "Те са военнопленници. Това е фалшива присъда без абсолютно никаква легитимност", добави Тръс.

Руските медии нееднократно обвиняваха Запада, че изпраща наемници в Украйна. Затова един знаков процес срещу чуждестранни бойци може да има силен пропаганден ефект.

