Заради опит за изнасилване: Осъдиха индиец да пере бельото на жените от селото си

И ндиец, обвинен в опит за изнасилване, беше освободен условно, но трябва да пере и глади на свои разноски бельото на всички 2000 жени от селото си шест месеца, съобщи АФП.

Най-бруталните случаи на потъпкване на човешките права

Лалан Куман, който е на 20 години, е перач по професия. Той трябва да осигури праха и необходимия материал за прането и гладенето бельото на всички жени в село Мажхор в щата Бихар. Такова е решението на съда.

Кумар е арестуван през април за опит за изнасилване.

"Всички жени от селото са щастливи от решението", заяви Насима Кхатун от селския съвет. "Това е историческо решение. То ще засили уважението към жените и ще помогне за защитата на достойнството им".

В Индия изнасилиха групово жена за наказание

Насима Кхатун е сред хората, които ще контролират да бъде изпълнявано решението.

