Изнасилена и убита: 9-годишната Гудия от най-нисшата каста в Индия

П оредната ужасяваща новина за брутална гавра с дете: 9-годишно индийско момиче от дискриминираното малцинство на далитите е било изнасилено и изгорено на пепел, пише Deutsche Welle . Твърди се, че един от извършителите е хиндуистки свещеник.

Сунита седи на пода в дома си - в стая без прозорци в порутена къща в един от бедняшките квартали на Делхи. До нея е мъжът ѝ Моханлал, а зад тях са натрупани торби с текстилни отпадъци - семейството живее от събирането на смет и от просия. Сунита още не може да осъзнае, че детето ѝ е мъртво. Името на дъщеря й, станала жертва на насилие, не бива да се споменава - така е в Индия по закон. Затова тук я наричаме с галеното ѝ име Гудия.

"Казаха ни да си затваряме устата"

Историята, която Сунита разказва, е покъртителна. „Дъщеря ми просто отиде да донесе питейна вода - в крематориума наблизо има една машина, от която взимаме вода за пиене". Известно време след като Гудия отишла за вода, в дома ѝ дошъл хиндуисткият свещеник от крематориума и казал, че момичето е умряло от токов удар.

