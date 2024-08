Р уски съд осъди балерината Ксения Карелина на 12 години затвор за държавна измяна за дарение на 51 долара на благотворителна организация в подкрепа на Украйна.

Карелина, която има американско и руско гражданство, се призна за виновна миналата седмица след процес, проведен при закрити врати.

JUST IN: Ksenia Karelina, a dual American-Russian citizen, was sentenced Thursday to 12 years in a Russian penal colony on treason charges, local media reported.



