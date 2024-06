Съдят балерина за държавна измяна на Русия, дарила средства за Украйна

Ж ена от руско-американски произход, арестувана по-рано тази година, докато посещавала семейството и в Русия, беше изправена пред съда за предполагаема държавна измяна в четвъртък, след като властите я обвиниха, че е събирала пари за изпращане на украинската армия.

Ксения Карелина, която е родена в Русия, но е изградила нов живот като естетик в спа център в Лос Анджелис, след като имигрира в Съединените щати преди повече от десетилетие, е изправена пред присъда от 12 години до доживотен затвор, ако бъде призната за виновна.

L.A. ballerina goes on trial for treason in Russia after donating funds to Ukraine https://t.co/QNfoHLB7rV via @nbcnews