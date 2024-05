Освободиха от длъжност земеделския министър на Украйна, заподозрян в корупция

У краинският парламент освободи от длъжност земеделския министър Микола Солски, който подаде оставка в края на април, след като срещу него започна разследване за предполагаемо участие в незаконно придобиване на държавна земя, съобщи в комуникационното приложение Telegram украинският депутат Ярослав Железняк, цитиран от Ройтерс.

Властите в Киев разследват украински министър за корупция

The Ukrainian parliament has dismissed Oleksandr Kubrakov from the post of deputy prime minister



Agrarian Policy Minister Mykola Solskyy, who was suspected of land fraud, has also been dismissed.



The court sent him to custody, but Solskyy was released after paying bail. His… pic.twitter.com/bt8AOJ11kG