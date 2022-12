Остри критики срещу британския премиер, попитал бездомник дали работи в бизнеса

Б ританският премиер Риши Сунак бе остро критикуван, че изглежда не разбира обикновените хора, тъй като попита бездомник на благотворителна акция дали "работи в бизнеса" и дали иска да работи във финансовата индустрия, предаде Ройтерс.

Сунак, който e бивш банкер от "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) и е един от най-богатите хора във Великобритания, сервирал закуска в приют за бездомни в Лондон в петък, когато започнал да разговаря с мъж, който се представил като Дийн.

"Работите ли в сферата на бизнеса?", попитал премиерът мъжа в един момент по време на разговора, докато му подавал чиния с наденички, тост и яйца.

"Не, аз съм бездомник. Всъщност аз съм бездомник", отговорил мъжът.

SUNAK: Do you work in business.



DEAN: No, I’m homeless. I’m a homeless person



SUNAK: Is banking or finance something you’d like to get into?



DEAN: I’d just like to get through Christmas



