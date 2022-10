"Боже, не искам да съм премиер": Най-интересните факти за Риши Сунак

Р иши Сунак стана 56-ият министър-председател на Обединеното кралство и наследи Лиз Тръс, която издържа на поста по-малко от два месеца. След като за малко не успя да се пребори в последните избори за лидер на Консервативната партия, Сунак получи подкрепата на мнозинството от консервативните депутати, изпреварвайки Пени Мордаунт, лидера на Камарата на общините, която не успя да достигне прага от 100 гласа, за да продължи напред към гласуването на членовете.

В момент, когато на хоризонта се очертава голяма икономическа криза, бившият канцлер се надява да използва финансовите си умения, за да преведе страната през предстоящата зима.

Новият премиер на Великобритания обаче буди здрав интерес в целия свят, тъй като има много интересни факти около личността му. Нека се запознаем с някои от тях:

Няма как да пропуснем факта, че Сунак е най-младият министър-председател на Обединеното кралство от 200 години насам. Последно това се е случило с Уилям Пит, който заема поста през 1783 г. на 24-годишна възраст.

Риши Сунак е роден в Саутхемптън през 1980 г. в семейство от пенджабско-индийски произход. Родителите му емигрират в Обединеното кралство през 60-те години на миналия век, където баща му става лекар, а майка му отваря аптека. Новата му роля го превръща в първия министър-председател от етническо малцинство и първия практикуващ хиндуист. За първи път той полага клетва за вярност върху Бхагавад Гита - най-почитания хиндуистки текст.

След като учи в Уинчестър Колидж - държавно училище, което се нарежда сред най-престижните в света, Сунак продължава да чете философия, политика и икономика в Линкълн Колидж, Оксфорд.

I will unite our country, not with words, but with action.



I will work day in and day out to deliver for you.



Watch my speech from Downing Street 👇 pic.twitter.com/diOBuwBqXc