Осем летища в Германия са парализирани

О сем летища в Германия, включително с голям трафик като тези във Франкфурт и Мюнхен, са парализирани днес заради стачка на персонала на фона на напрегнати преговори за заплащането на труда, предаде Франс прес.

На летището във Франкфурт, най-голямото в страната, „ситуацията е много спокойна, в залите почти няма пътници“ – днес са предвидени десетина полета при близо хиляда на ден в обичайно време, посочи пред АФП Дитер Хулик, говорител на оператора „Фрапорт“.

До 01:00 ч. утре не се очакват също полети от и до летището на Мюнхен, които по принцип би трябвало да са над 700, отбеляза Корина Борн, говорителка на оператора на летището.

Стачката няма да засегне полетите по повод спешни медицински случаи, а също така техническите и другите полети, свързани с Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността, започваща днес.

