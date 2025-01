Осем души загинаха при пожар на зеленчуков пазар в Китай (ВИДЕО)

О сем души загинаха при пожар на зеленчуков пазар в северната китайска провинция Хъбей, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на Китайската централна телевизия.

Най-малко петнадесет са ранените.

Tragedy in China: A fire broke out at a vegetable market in Qiaoxi District on Jan 4th. The flames are out, but not before claiming 8 lives and injuring 15. pic.twitter.com/UfwGwugIUo