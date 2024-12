Пожар затвори Айфеловата кула

А йфеловата кула беше евакуирана тази сутрин, след като в асансьора възникна пожар.

Пожарникарите „не са успели да достигнат до пламъците“ в асансьорната шахта между първия и втория етаж, съобщи Frontières. Малко след обяд полицейски служител съобщи, че пожарът е потушен.

Около 1200 души са били евакуирани.

Причината за пожара е прегряване на кабел, твърди вътрешен източник.

Един от свидетелите написа в X: „Помолиха ни да се евакуираме незабавно“. Друг добави: „От съображения за сигурност Айфеловата кула е затворена“.

Айфеловата кула се посещава от 25 000 души дневно.

