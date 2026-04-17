„Почувствах болка и празнота“: Разтърсеният Виктор Орбан призна края на своята ера
В иктор Орбан изглеждаше разтърсен в четвъртък по време на първия си публичен коментар след историческото поражение на изборите на 12 април. Отиващият си премиер призна, че „една политическа ера в Унгария е приключила“, но сигнализира, че няма да се оттегли като лидер на своята партия ФИДЕС, докато тя преминава в опозиция.

В интервю за проправителствената медия Patrióta Орбан призна мащаба на загубата на своята партия с необичайно директни думи. „Това е ясно поражение. Степента на поражението е голяма“, каза той.

В неделя опозиционната партия „Тиса“ на Петер Мадяр постигна решителна победа, спечелвайки 138 места в 199-местния парламент на Унгария. Нейното конституционно мнозинство от две трети остави ФИДЕС със само 55 места, припомня POLITICO.

Орбан, който ръководи Унгария в продължение на 16 поредни години, поддържаше мрачен тон по време на интервюто, описвайки последиците от изборите в личен план. „Почувствах болка и празнота“, каза той, добавяйки, че се е впуснал в работа като форма на „трудова терапия“, за да се справи с шока. „Дори аз мислех, че ще спечелим“, призна той.

Мадяр вече започна да дава сигнали за скъсване с националистическо-популисткото управление на Орбан, като обеща да премести кабинета на министър-председателя от Будапещенския манастир на кармелитите. Орбан също така ще пропусне неформалната среща на Европейския съвет в Кипър следващата седмица, според служител на ЕС, цитиран от POLITICO, което подчертава колко бързо неговият дълъг мандат върви към своя край.

В интервюто си Орбан не избяга от отговорност за поражението. „Това съм аз. Аз съм председател на партията“, каза той, добавяйки, че поема резултата „100% върху себе си“.

Той призна, че ФИДЕС не е успяла да се свърже с избирателите: „Трябва да призная, че посланието на опонента беше по-силно“, каза той, визирайки обещанието на Мадяр за промяна, съсредоточена върху изкореняването на корупцията и демонтирането на политическата машина на Орбан.

Но победеният премиер заяви, че не възнамерява да се оттегля. Неговото поражение изисква „пълно обновяване“ на ФИДЕС и на по-широката унгарска десница, обяви той, включително цялостна реорганизация на партийното ръководство и представителството в парламента. Партийното събрание е насрочено за 28 април.

„Ако моята общност ми каже да седна на задния ред, ще го направя... Ако ми кажат да изведа отбора на терена, ще го направя“, каза Орбан.

Той призова за „пълно обновяване“ на своята партия. „Не можем да продължим по начина, по който работихме досега“, заяви Орбан. „Необходимо е пълно обновяване и това се отнася не само за ФИДЕС, но и за цялата национална страна“, каза той, цитиран от AFP.

„Първата и най-важна задача е да се организира предаването на управлението“, каза той, добавяйки, че процесът вече е в ход. Втората задача е да се свикат необходимите органи за обновяване, като националното събрание на делегатите и партийния конгрес. Тази работа вече е започнала“, добави той.

Неговото отсъствие от срещата на върха на ЕС в Кипър ще му спести потенциален сблъсък заради продължаващото му вето върху заем от 90 милиарда евро (106 милиарда долара) от ЕС за Украйна. Този ход беше поредният от поредица решения на Орбан – съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп и на руския президент Владимир Путин, които разгневиха Брюксел.

Преди това ЕС замрази помощта за Унгария поради опасения относно възприеманото отстъпление от демокрацията при управлението на Орбан. Мадяр обеща да демонтира националистическата администрация и да поправи отношенията с ЕС, за да бъдат размразени милиарди долари от фондовете на съюза.

Преговори с ЕС

След победата на Мадяр представители на ЕС ще посетят Унгария в петък за преговори с новото правителство. „Това са предварителни разговори, които се провеждат, за да се гарантира, че след като правителството бъде сформирано, ще може да се предприемат действия, ако е подходящо, и да не губим никакво време“, каза говорителката на ЕС Паула Пиньо.

„Смяната на режима“ на Мадяр набра скорост в четвъртък, когато лидерът на партия „Тиса“ заяви, че няма да използва кабинета в манастира над Будапеща, който беше седалище на властта на Орбан.

„При правителството на ТИСА кабинетът на министър-председателя няма да се намира в Манастира на кармелитите, а в сграда на министерство близо до парламента“, написа Мадяр в публикация във Facebook.

Орбан премести офиса си от сграда до парламента в Кармелитския манастир в историческия квартал на Будапеща през 2019 г. Критиците осъдиха цената на ремонта и засилената сигурност около бившия културен център с изглед към Дунав, който правителството присвои през 2014 г.

Мадяр също така обеща да преустанови отразяването на новините от държавните медии, които според опонентите му са се превърнали в рупор на Орбан. Служители на националната новинарска агенция MTI поискаха възстановяване на „редакционната автономия“ в писмо, видяно от АФП в четвъртък, като един редактор заяви, че им е „писнало от незаконна, външна политическа намеса“.

Източник: POLITICO, AFP    
Генерал от САЩ: Русия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува спътници

Емил Дечев: Над 2000 сигнала за изборни нарушения са подадени преди вота на 19 април

Министър Трайчо Трайков: Няма опасност от недостиг на горива в България

Директорът на ICE Тод Лайънс подава оставка в края на май

Библията или Тарантино? Как шефът на Пентагона преплете молитва с цитат от „Криминале"

Какъв е правилният начин за гласуване с хартиената бюлетина?

