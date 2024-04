"Орбан, оставка!": Протест в центъра на Будапеща

Д есетки хиляди хора протестираха днес срещу правителството на Виктор Орбан в центъра на Будапеща, предаде Ройтерс.

Демонстрацията беше водена от адвокат, който доскоро беше близък до администрацията на Орбан, но след това създаде политическо движение, насочено срещу унгарския премиер.

Протестиращите преминаха в шествие до парламента в необичайно топлото пролетно време, а някои от тях скандираха: „Не се страхуваме!“ и „Орбан, оставка!“.

I’ve covered many Hungarian protests but rarely seen anything like this. Internet network collapsed earlier, but here’s a bit of footage: pic.twitter.com/e1omOmglDr — Lili Bayer (@liliebayer) April 6, 2024

Много демонстранти бяха облечени в националните цветове: червено, бяло и зелено, или носеха националното знаме. Партията на Орбан използва тези символи като свои, собствени, през изминалите две десетилетия, посочва Ройтерс.

Протестът беше воден от 43-годишният Петер Мадяр, който беше женен за бившата министърка на правосъдието в правителството на Орбан, Юдит Варга, и който вероятно планира да създаде собствена партия.

Peter Magyar Leads Second Mass Protest Against Orban in Budapest



Read More: https://t.co/bEi8hXX0sH — DeepNewz (@deepnewsbot) April 6, 2024

Мадяр доби широка популярност през февруари, след като направи шокиращи разкрития за вътрешните дела на правителството.

Той обвини началничката на канцеларията на Орбан Антал Роган в ръководене на централизирана пропагандна машина.

Breaking🚨 Hungary🇭🇺



Thousands of Hungarian people's Demand the dismissal of Viktor Orbán's government in Budapest, in a growing wave of protests. pic.twitter.com/R2y66HUaEm — Izlamic Terrorist (@raviagrawal3) April 6, 2024

Освен това Мадяр публикува запис на разговор с бившата си съпруга, в който Варга описва подробно опит на старши помощник на Роган да се намеси в случай на подкуп. Прокуратурата сега проучва тези твърдения.

Разследването идва в политически чувствително време за Орбан преди изборите за европейски парламент през юни и следва скандала по обвинения прикриване на сексуални посегателства в държавен дом за деца, заради който през февруари бяха отстранени двама негови ключови политически съюзници – бившата президентка Каталин Новак и Варга.

Според данните на агенцията за проучване на общественото мнение „Медиан“ от средата на март, 68% от избирателите са чували за излизането на Мадяр на политическата сцена, а 13% от тях казват, че има вероятност да подкрепят негова партия.

