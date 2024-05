Опустошението в Бразилия: Расте броят на жертвите на наводненията

Ж ертвите на проливните дъждове в Бразилия са вече 85, предаде АФП.

Лекото подобрение на времето позволява на екипите да активизират издирването на 134 души, които се водят за изчезнали. Ранените са 339. 47 000 души се подслониха в специално създадени центрове, а над 150 000 души бяха принудени да напуснат домовете си.

В Порто Алегре, главен град на засегнатия от проливните дъждове и наводненията щат Рио Гранди до Сул, нивото на река Гуайба достига 5,26 метра, което е над рекорда от 4,75 метра, датиращ от историческите наводнения там от 1941 г.

Hero footballer Diego Costa helps rescue 100 people affected by floods in Brazil as ex-Chelsea striker uses his jeep and jetski to bring victims to safety https://t.co/sniI0qOIOL