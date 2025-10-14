Свят

Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел

Задържаните са на 16 и 18 години

14 октомври 2025, 11:59
Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел
Източник: БТА

Б елгийската полиция арестува двама заподозрени във връзка със стрелбата в центъра на Брюксел миналата сряда, при която бяха ранени четирима души, съобщи агенция "Белга".

Стрелба в Брюксел: 4 души ранени, двама са в критично състояние

Задържаните са на 16 и 18 години. Непълнолетният е настанен в специализирана съдебна институция, а пълнолетният остава в ареста. Двамата са били заловени непосредствено след стрелбата, но прокуратурата съобщи официално за ареста им едва вчера.

Инцидентът стана малко след полунощ на 8 октомври. Патрули на полицията, които чули изстрели, са пристигнали на мястото и са открили четирима ранени, двама от които в критично състояние. Пострадалите са откарани в болница.

Малко по-късно служителите на реда забелязали двамата заподозрени близо до местопрестъплението. Те се опитали да избягат със скутер, но били задържани след кратка гонка. У тях било открито бойно оръжие.

Според прокуратурата, 18-годишният мъж е обвинен в опит за убийство, незаконно притежание на оръжие и участие в престъпна организация. Шестнадесетгодишният е настанен в специализирана съдебна институция за непълнолетни.

"Прокуратурата благодари на брюкселската полиция за бързата ѝ намеса, която направи възможен ареста на двамата заподозрени", заяви говорител на обвинението.

Източник: БТА/Атанаси Петров    
Последвайте ни
Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол

Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как сами да измерим температурата на кучето си

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Свят Преди 5 минути

Според твърдения тормозът може дори да е включвал незаконно следене от частни детективи

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

България Преди 7 минути

По първоначална информация са били извършени проверки по сигнал за схема за регистрация на проблемни коли чрез посредник

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Любопитно Преди 58 минути

Европейският съюз забрани TPO през септември месец, което повдигна въпроси за безопасността на гел лаковете

<p>Иран: Призивите за мир на Тръмп са в противоречие с &quot;враждебното поведение&quot; на САЩ</p>

Иран: Призивите за мир от страна на Тръмп са в противоречие с "враждебното поведение" на САЩ

Свят Преди 1 час

В понеделник президентът на САЩ заяви, че е готов да сключи споразумение с Техеран

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Любопитно Преди 1 час

Първият гост на водещата Елизабет Методиева ще бъде поп фолк идолът Галин

<p>12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш</p>

12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

Любопитно Преди 1 час

От хормонален дисбаланс до липса на сън – често тялото има свои собствени причини да задържа килограмите, дори при диета и тренировки

Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти

Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти

Любопитно Преди 1 час

Бившата звезда от Spice Girls сподели наскоро, че е взела това решение по съвет на свой близък приятел

Снимката е илюстративна

Пожар в Дом за възрастни хора край Варна, двама души са с тежки изгаряния

България Преди 1 час

Огънят е пламнал в понеделник вечер

<p>Мадуро гневен: Венецуела затвори посолство в Осло&nbsp;след Нобела за мир</p>

Венецуела затвори посолство в Осло след Нобела за Мачадо

Свят Преди 1 час

Норвежкото министерство на външните работи определи решението като „прискърбно“

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

България Преди 1 час

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване подкрепя предложението на образователния министър Красимир Вълчев за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години

<p>Дните в <strong style="color: rgb(255, 0, 0);">стрес</strong>. Нощите в&nbsp;<strong style="color: rgb(255, 0, 0);">сънища</strong></p>

Дните в стрес. Нощите в сънища

Малките неща Преди 1 час

10 начина да оцелеем качествено 

Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни

Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни

България Преди 2 часа

Поради изискването за заплащане на тон, сметоизвозващите фирми са карали в завода дори строителни материали, едрогабаритни и медицински отпадъци, пръст и камъни, каза Николай Савов

<p>Откриват хеликоптерната площадка на габровската областна болница</p>

Силви Кирилов открива хеликоптерната площадка на габровската областна болница

България Преди 2 часа

Тя бе сертифицирана в края на август

Лечителите загърбиха различията и покориха Резиденцията в “Игри на волята”

Лечителите загърбиха различията и покориха Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Бъдещето на гребеца Георги-Шопа в надпреварата е под въпрос

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Свят Преди 2 часа

За първи път „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

България Преди 2 часа

Причината са ремонтни дейности

Всичко от днес

От мрежата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
1

5 успешно отгледани малки карталчета през годината

sinoptik.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Как се съблазнява мъжа според зодията?

Edna.bg

Мхитарян: Юрген Клоп все още ми дължи 50 евро

Gong.bg

Ман Юнайтед пожела Джоб Белингам, Аморим вижда бъдеща звезда

Gong.bg

Двама задържани при акция на „Вътрешна сигурност” в „Пътна полиция” – Хасково

Nova.bg

София ще бъде домакин на Евроволей 2026

Nova.bg