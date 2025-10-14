България

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

По първоначална информация са били извършени проверки по сигнал за схема за регистрация на проблемни коли чрез посредник

14 октомври 2025, 12:24
Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов

Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов
Боклукът в

Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни
Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"
Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)
Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща
Абсурдът

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори
Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол

Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол
Назначават Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС

Назначават Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС

П оне двама служители на „Пътна полиция” – Хасково са били задържани при акция на Областната дирекция на МВР и Отдел „Вътрешна сигурност”.

Единият мъж е работел на канала, където автомобилите биват проверявани и регистрирани. Според източници на NOVA проверките са по сигнал за схема за регистрация на проблемни коли чрез посредник.

Задържана е и жена, за която се смята, че е играела ролята именно на посредник.

Подобна услуга, твърдят запознати, струвала между 200 и 1000 лв. Една част от тези пари отивали при служителите на „Пътна полиция”.

Източник: NOVA    
Хасково арести Пътна полиция
Последвайте ни
Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

България Преди 5 минути

Детето е с охлузна рана в областта на врата

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

България Преди 7 минути

В българската икономика има тежки структурни деформации – резултат на приватизацията и извършвани концентрации, които ще се покажат през анализите на икономическите сектори, смята председателят на КЗК доц. Росен Карадимов

Меган Маркъл

Меган Маркъл се самопокани на ревюто на Balenciaga в Париж, разкри дизайнерът

Свят Преди 35 минути

Херцогинята на Съсекс лично поискала да присъства на шоуто, с което изненада дизайнера и предизвика нова вълна от коментари

Хелоуин

Изберете хелоуин костюм: зодията разкрива перфектния за вас

Любопитно Преди 40 минути

Традицията на маскирането датира от древните келти, които са се обличали в животински кожи, за да отблъскват мъртвите, които са посещавали земния свят в края на всеки сезон на жътва

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Свят Преди 1 час

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента

Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел

Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел

Свят Преди 1 час

Задържаните са на 16 и 18 години

Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

Свят Преди 1 час

Председателят на ЕК предприе обиколка на Балканите, за да оцени процеса на разширяване на ЕС в региона

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Любопитно Преди 1 час

Европейският съюз забрани TPO през септември месец, което повдигна въпроси за безопасността на гел лаковете

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Любопитно Преди 1 час

Филмовата звезда говори за раздялата в декларация, подадена във Висшия съд на Лос Анджелис, като отговаря на искането на бившия си партньор

<p>Иран: Призивите за мир на Тръмп са в противоречие с &quot;враждебното поведение&quot; на САЩ</p>

Иран: Призивите за мир от страна на Тръмп са в противоречие с "враждебното поведение" на САЩ

Свят Преди 1 час

В понеделник президентът на САЩ заяви, че е готов да сключи споразумение с Техеран

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Любопитно Преди 1 час

Първият гост на водещата Елизабет Методиева ще бъде поп фолк идолът Галин

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Свят Преди 1 час

Тръмп използва властта на президентския пост, за да изисква цена, често в буквален, паричен смисъл, от всеки, с когото има вземане-даване, пише в свой анализ Politico

<p>12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш</p>

12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

Любопитно Преди 1 час

От хормонален дисбаланс до липса на сън – често тялото има свои собствени причини да задържа килограмите, дори при диета и тренировки

Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти

Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти

Любопитно Преди 2 часа

Бившата звезда от Spice Girls сподели наскоро, че е взела това решение по съвет на свой близък приятел

Снимката е илюстративна

Пожар в Дом за възрастни хора край Варна, двама души са с тежки изгаряния

България Преди 2 часа

Огънят е пламнал в понеделник вечер

<p>Мадуро гневен: Венецуела затвори посолство в Осло&nbsp;след Нобела за мир</p>

Венецуела затвори посолство в Осло след Нобела за Мачадо

Свят Преди 2 часа

Норвежкото министерство на външните работи определи решението като „прискърбно“

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк (СНИМКА)

Edna.bg

Димитър Папазов: Устройва ни само победа срещу Чехия

Gong.bg

България U21 посреща Чехия U21 тази вечер

Gong.bg

Двама задържани при акция в „Пътна полиция” – Хасково

Nova.bg

София ще бъде домакин на Евроволей 2026

Nova.bg