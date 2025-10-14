Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Назначават Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС

Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни

Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов

П оне двама служители на „Пътна полиция” – Хасково са били задържани при акция на Областната дирекция на МВР и Отдел „Вътрешна сигурност”.

Единият мъж е работел на канала, където автомобилите биват проверявани и регистрирани. Според източници на NOVA проверките са по сигнал за схема за регистрация на проблемни коли чрез посредник.

Задържана е и жена, за която се смята, че е играела ролята именно на посредник.

Подобна услуга, твърдят запознати, струвала между 200 и 1000 лв. Една част от тези пари отивали при служителите на „Пътна полиция”.