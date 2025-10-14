България

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

Наркотикът бил скрит в кухина на врата

14 октомври 2025, 12:47
Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

В Благоевград разследват случай с кокаин, открит във Второ полицейско управление в областния център. Разследването е под надзора на Районната прокуратура.

Скандалният случай е от края на миналата седмица, а информацията, че в сградата на Второ РУ има скрит наркотик, е подадена от обвиняем по време на разпит, предава БНР.

Проверката е извършена от служители на полицията, които открили кокаина, скрит в кухина на вратата към преходното помещение за ареста.  

За случая е уведомена прокуратурата, под чийто надзор се води разследването. Към момента няма информация кой е скрил кокаина и дали има замесени полицейски служители.

В началото на октомври полицай от Петрич беше арестуван по сигнал, че е част от престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на канабис. Заедно с него беше задържан и търговец на дрога от село Беласица.

Преди два дни при полицейска акция в землището на санданското село Виногради беше открит близо 10 килограма сух канабис.

Добрите резултати в борбата с наркотрафика в Областната дирекция на МВР-Благоевград обаче се помрачават от съмненията за полицейско покровителство на търговията с дрога.

Източник: БНР    
кокаин Благоевград полицейско управление
Последвайте ни
Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Сексуално поведение при кучетата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

България Преди 5 минути

Детето е с охлузна рана в областта на врата

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

България Преди 7 минути

В българската икономика има тежки структурни деформации – резултат на приватизацията и извършвани концентрации, които ще се покажат през анализите на икономическите сектори, смята председателят на КЗК доц. Росен Карадимов

<p>Агент на Джъстин Балдони: Блейк Лайвли го изнудваше&nbsp;</p>

Агент на Джъстин Балдони сравни поведението на Блейк Лайвли с изнудване

Свят Преди 29 минути

Съ-звездите за първи път предизвикаха слухове за разногласия, когато забележително отказаха да промотират съвместно филма си „It Ends With Us“

Меган Маркъл

Меган Маркъл се самопокани на ревюто на Balenciaga в Париж, разкри дизайнерът

Свят Преди 35 минути

Херцогинята на Съсекс лично поискала да присъства на шоуто, с което изненада дизайнера и предизвика нова вълна от коментари

Хелоуин

Изберете хелоуин костюм: зодията разкрива перфектния за вас

Любопитно Преди 40 минути

Традицията на маскирането датира от древните келти, които са се обличали в животински кожи, за да отблъскват мъртвите, които са посещавали земния свят в края на всеки сезон на жътва

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

България Преди 45 минути

По първоначална информация са били извършени проверки по сигнал за схема за регистрация на проблемни коли чрез посредник

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Свят Преди 58 минути

Възможно е горилата да е била провокирана от скръбта за починалия си брат

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Свят Преди 1 час

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента

Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел

Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел

Свят Преди 1 час

Задържаните са на 16 и 18 години

Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

Свят Преди 1 час

Председателят на ЕК предприе обиколка на Балканите, за да оцени процеса на разширяване на ЕС в региона

Иво Сиромахов

Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов

България Преди 1 час

Сиромахов иронизира предложението на ИТН

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Любопитно Преди 1 час

Европейският съюз забрани TPO през септември месец, което повдигна въпроси за безопасността на гел лаковете

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Любопитно Преди 1 час

Филмовата звезда говори за раздялата в декларация, подадена във Висшия съд на Лос Анджелис, като отговаря на искането на бившия си партньор

<p>Иран: Призивите за мир на Тръмп са в противоречие с &quot;враждебното поведение&quot; на САЩ</p>

Иран: Призивите за мир от страна на Тръмп са в противоречие с "враждебното поведение" на САЩ

Свят Преди 1 час

В понеделник президентът на САЩ заяви, че е готов да сключи споразумение с Техеран

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Любопитно Преди 1 час

Първият гост на водещата Елизабет Методиева ще бъде поп фолк идолът Галин

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Свят Преди 1 час

Тръмп използва властта на президентския пост, за да изисква цена, често в буквален, паричен смисъл, от всеки, с когото има вземане-даване, пише в свой анализ Politico

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк (СНИМКА)

Edna.bg

България U21 посреща Чехия U21 тази вечер

Gong.bg

Фен зона ще забавлява привържениците преди Испания - България

Gong.bg

Двама задържани при акция в „Пътна полиция” – Хасково

Nova.bg

София ще бъде домакин на Евроволей 2026

Nova.bg