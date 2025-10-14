Силви Кирилов: До края на юни 2026 г. няма да има повишаване на таксата за посещение при личния лекар

Н ие въвеждаме еврото от 1 януари, приехме, че до 30 юни 2026 г. няма да предприемаме повишаване на потребителската такса за посещение при личния лекар. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Силви Кирилов, който посети Габрово, за да открие лицензираната през лятото хеликоптерна площадка.

„Чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в разговор за личните лекари. Таксата има значение като ограничаващ фактор, макар че изглежда по джоба на всички, не мисля, че София и големите градове онагледяват цялата страна“, каза още Силви Кирилов.

Източник: БТА

По думите му в министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи, като в момента дирекция „Финанси“ се занимава с това.

„На този етап не се предлага и вдигане на здравната вноска за гражданите“, каза още министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово.

Преди дни председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България доц. д-р Любомир Киров обясни пред Радио "София", че актуализацията е трябвало да се случи доста по-рано и плавно през годините, за да не изглежда драстично вдигането сега на таксата.

Той припомни, че група пациенти – социално слаби, хронично болни, включително и лица до 18 години и учащи във висши учебни заведения, са освободени от потребителска такса.