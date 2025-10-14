България

Силви Кирилов: До края на юни 2026 г. няма да има повишаване на таксата за посещение при личния лекар

По думите му в министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи

14 октомври 2025, 13:31
Силви Кирилов: До края на юни 2026 г. няма да има повишаване на таксата за посещение при личния лекар
Източник: iStock photos/Getty images

Н ие въвеждаме еврото от 1 януари, приехме, че до 30 юни 2026 г. няма да предприемаме повишаване на потребителската такса за посещение при личния лекар. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Силви Кирилов, който посети Габрово, за да открие лицензираната през лятото хеликоптерна площадка.

7,80 лв. за преглед: Защо лекари настояват за по-висока потребителска такса

„Чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в разговор за личните лекари. Таксата има значение като ограничаващ фактор, макар че изглежда по джоба на всички, не мисля, че София и големите градове онагледяват цялата страна“, каза още Силви Кирилов. 

Източник: БТА

По думите му в министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи, като в момента дирекция „Финанси“ се занимава с това.

Здравната комисия подкрепя повишаването на потребителската такса за пациентите

На този етап не се предлага и вдигане на здравната вноска за гражданите, каза още министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово.

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България предложи повишаване на таксата за посещение при личен лекар на два етапа – от ноември да се плаща 3.90 лева, а от догодина около 6 лева или 0.5% от минималната работна заплата

Личните лекари искат двойно увеличение на таксата за преглед

Преди дни председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България доц. д-р Любомир Киров обясни пред Радио "София", че актуализацията е трябвало да се случи доста по-рано и плавно през годините, за да не изглежда драстично вдигането сега на таксата.

Той припомни, че група пациенти – социално слаби, хронично болни, включително и лица до 18 години и учащи във висши учебни заведения, са освободени от потребителска такса.

Източник: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов    
личен лекар такса Силви Кирилов
19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)

Изгонен участник в любовното риалити задържан за побой над приятелката си

Изгонен участник в любовното риалити задържан за побой над приятелката си

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Защо рязко намаля броят на купилите стаж за пенсия

Защо рязко намаля броят на купилите стаж за пенсия

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Земетресение в района на Пловдив

Земетресение в района на Пловдив

България Преди 6 минути

То е регистрирано в 11:05 часа

<p>Какво става в Газа, израелската армия откри огън</p>

Израелската армия е открила огън по подозрителни лица в Газа

Свят Преди 14 минути

Заподозрените са нарушили отсечка от очертаната в американския мирен план първоначална линия на изтегляне на израелските сили

Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

Свят Преди 44 минути

"Изглежда точно като дърво и когато го тестваш, се държи като дърво, само че е много по-здраво и по-добро от обикновеното дърво"

<p>Мерилин Монро и извънземните: Защо хората обичат лъжите повече от фактите</p>

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Свят Преди 47 минути

Съществували ли са динозаврите и каква е връзката между НЛО и смъртта на Мерлин Монро?

<p>БСП за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната</p>

"БСП-Обединена левица" за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната

България Преди 53 минути

Добрият ни резултат се дължи най-вече на консолидацията на всички леви сили, подчерта Атанас Зафиров

Нови такси удрят джоба на туристите в Гърция

Нови такси удрят джоба на туристите в Гърция

Свят Преди 57 минути

Гръцкото правителство очаква да събере около 400 милиона евро годишно от тези нови такси

Почина главен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани

Почина главен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани

Свят Преди 57 минути

При пожара загинаха 62 души и още 200 бяха ранени

Снимката е илюстративна

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

България Преди 1 час

Наркотикът бил скрит в кухина на врата

Краят на една музикална ера: MTV изключва каналите си в Европа до края на 2025 г.

Краят на една музикална ера: MTV изключва каналите си в Европа до края на 2025 г.

Свят Преди 1 час

След 44 години непрекъснато излъчване, културната институция ще бъде окончателно затворена до 31 декември 2025 г

<p>&quot;Не нося перука. Това е моята коса. Заклевам се&quot;: Тръмп в медиен скандал заради ужасна снимка от TIME</p>

"Не нося перука. Това е моята коса. Заклевам се": Тръмп в медиен скандал заради ужасна снимка от TIME

Свят Преди 1 час

През годините президентът се е сблъсквал с медии, които той и неговите съюзници описват като пристрастни спрямо него

<p>Агент на Джъстин Балдони: Блейк Лайвли го изнудваше&nbsp;</p>

Агент на Джъстин Балдони сравни поведението на Блейк Лайвли с изнудване

Свят Преди 1 час

Съ-звездите за първи път предизвикаха слухове за разногласия, когато забележително отказаха да промотират съвместно филма си „It Ends With Us“

<p>САЩ с нова тактика - искат да принудят Путин да преговаря</p>

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

Свят Преди 1 час

Целта е да се отслаби икономиката на Русия, а Путин да бъде принуден да преговаря

"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

България Преди 1 час

Очертава се оспорвана конкуренция за третата позиция

Меган Маркъл

Меган Маркъл се самопокани на ревюто на Balenciaga в Париж, разкри дизайнерът

Свят Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс лично поискала да присъства на шоуто, с което изненада дизайнера и предизвика нова вълна от коментари

Хелоуин

Изберете хелоуин костюм: зодията разкрива перфектния за вас

Любопитно Преди 1 час

Традицията на маскирането датира от древните келти, които са се обличали в животински кожи, за да отблъскват мъртвите, които са посещавали земния свят в края на всеки сезон на жътва

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Свят Преди 1 час

Според твърдения тормозът може дори да е включвал незаконно следене от частни детективи

