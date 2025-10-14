"Не нося перука. Това е моята коса. Заклевам се": Тръмп в медиен скандал заради ужасна снимка от TIME

П резидентът на САЩ изрази недоволство от "супер лошата снимка", която списание Time публикува на последната си корица за материал, посветен на историческите усилия на Доналд Тръмп за мир в Близкия изток. Това посочва Newsweek .

Защо е важно

През годините президентът се е сблъсквал с медии, които той и неговите съюзници описват като пристрастни спрямо него. От своя страна, медийни организации обвиняват администрацията на Тръмп в действия, които подкопават свободата на пресата и доверието в нея чрез постоянни и неверни обвинения за "фалшиви новини".

Тръмп, какъвто не сме го виждали

Какво се знае

Снимката на списание Time, заснета под нисък ъгъл към ярко небе, изглежда показва липса на обем в косата на президента.

Тръмп не беше развълнуван от фотографията, макар да оцени материала на корицата, който описва усилията му за мир в Близкия изток като "Неговият триумф".

В публикация в Truth Social в ранните часове на вторник той написа:

"Списание Time написа относително добра статия за мен, но снимката може би е най-лошата за всички времена."

През годините косата на 79-годишният Тръмп, който той описва като "красива", е привличала почти толкова внимание, колкото и политиките му.

През 2015 г. Vanity Fair описва косата му като "мъртъв, мъхест омар", а New York Post я нарича "странна".

Donald J. Trump Truth Social Post 01:36 AM EST 10/14/25



Time Magazine wrote a relatively good story about me, but the picture may be the Worst of All Time. They “disappeared” my hair, and then had something floating on top of my head that looked like a floating crown, but an… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 14, 2025

Президентът дълго време се е борил с обвиненията за тайно присаждане на коса или поставяне на перука. През 2017 г. порив на вятъра изглежда разкри плешиво петно на тила му, което породи слухове за присаждане на коса.

Нюйоркският козметичен хирург Гари Линков заяви през 2023 г., че вярва, че Тръмп е преминал най-малко пет отделни операции за присаждане на коса.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Какво казват хората

Президентът Доналд Тръмп коментира снимката в Truth Social:

"Никога не съм харесвал снимки от нисък ъгъл, но това е супер лоша снимка!"

По време на изборна кампания през 2015 г. Тръмп заявява, че косата му е естествена:

"Не нося перука. Това е моята коса. Това е моята коса. Заклевам се."