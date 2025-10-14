Свят

"Не нося перука. Това е моята коса. Заклевам се": Тръмп в медиен скандал заради ужасна снимка от TIME

През годините президентът се е сблъсквал с медии, които той и неговите съюзници описват като пристрастни спрямо него

14 октомври 2025, 12:43
"Не нося перука. Това е моята коса. Заклевам се": Тръмп в медиен скандал заради ужасна снимка от TIME
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ изрази недоволство от "супер лошата снимка", която списание Time публикува на последната си корица за материал, посветен на историческите усилия на Доналд Тръмп за мир в Близкия изток. Това посочва Newsweek.

  • Защо е важно

През годините президентът се е сблъсквал с медии, които той и неговите съюзници описват като пристрастни спрямо него. От своя страна, медийни организации обвиняват администрацията на Тръмп в действия, които подкопават свободата на пресата и доверието в нея чрез постоянни и неверни обвинения за "фалшиви новини".

Тръмп, какъвто не сме го виждали

  • Какво се знае

Снимката на списание Time, заснета под нисък ъгъл към ярко небе, изглежда показва липса на обем в косата на президента.

Тръмп не беше развълнуван от фотографията, макар да оцени материала на корицата, който описва усилията му за мир в Близкия изток като "Неговият триумф".

В публикация в Truth Social в ранните часове на вторник той написа:

"Списание Time написа относително добра статия за мен, но снимката може би е най-лошата за всички времена."

През годините косата на 79-годишният Тръмп, който той описва като "красива", е привличала почти толкова внимание, колкото и политиките му.

През 2015 г. Vanity Fair описва косата му като "мъртъв, мъхест омар", а New York Post я нарича "странна".

Президентът дълго време се е борил с обвиненията за тайно присаждане на коса или поставяне на перука. През 2017 г. порив на вятъра изглежда разкри плешиво петно на тила му, което породи слухове за присаждане на коса.

Нюйоркският козметичен хирург Гари Линков заяви през 2023 г., че вярва, че Тръмп е преминал най-малко пет отделни операции за присаждане на коса.

  • Какво казват хората

Президентът Доналд Тръмп коментира снимката в Truth Social:

"Никога не съм харесвал снимки от нисък ъгъл, но това е супер лоша снимка!"

По време на изборна кампания през 2015 г. Тръмп заявява, че косата му е естествена:

"Не нося перука. Това е моята коса. Това е моята коса. Заклевам се."

Източник: Newsweek     
Източник: Newsweek
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

