Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

А мериканското разузнаване помага на Киев да нанася удари по енергийната система на Русия - и то далеч зад фронтовата линия. Целта е да се отслаби икономиката на Русия, а Путин да бъде принуден да преговаря, пише Deutsche Welle .

От няколко месеца САЩ помагат на Украйна да нанася удари от разстояние по руски енергийни обекти, съобщи британският вестник „Файненшъл Таймс“ (FT). Според източници на изданието това е част от координирана кампания, целяща да бъде подкопана руската икономика, а президентът Владимир Путин да бъде принуден да започне преговори. Разузнавателната информация от САЩ позволява на Киев да планира атаки срещу ключови енергийни обекти в Русия, включително нефтопреработвателни заводи, разположени далеч зад фронтовата линия, отбелязват източниците.

Досега не беше известно, че Вашингтон осигурява такава подкрепа за Киев. Предоставяните на Украйна данни от американското разузнаване се превърнаха в решаващ фактор за засилването на украинските удари дълбоко на руска територия, за които Киев нямаше одобрението на предишната американска администрация – тази на Джо Байдън, припомня FT. Резултатът е видим: украинските удари доведоха до ръст в цените на горивото в Русия и принудиха Москва да намали износа на дизел и да увеличи вноса на горива.

Промяна в позицията на Тръмп

Според британското издание това ново развитие показва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, разочарован от руския лидер, е решил да засили подкрепата си за Украйна. Повратният момент е бил телефонният разговор между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски през юли, по време на който Тръмп е попитал дали Украйна би била в състояние да нанесе удар по Москва, ако Вашингтон ѝ предостави оръжия с голям обсег.

Двама информирани събеседници на „Файненшъл Таймс“ твърдят, че Тръмп преследва стратегия, целяща да „накара руснаците да почувстват болка“ и да принуди Кремъл да седне на масата за преговори. Белият дом впоследствие уточни, че Тръмп „само е задал въпрос, но не е призовавал към нови убийства“.

Украйна рискува да предизвика гнева на САЩ

Как САЩ помагат на Украйна да планира ударите

От публикацията в британското издание става ясно още, че американското разузнаване помага на Украйна да определи маршрутите, височината, времето и параметрите на атаките, позволявайки на безпилотните самолети да заобикалят руските системи за противовъздушна отбрана.

Три източника, запознати с операцията, твърдят, че Вашингтон участва във всички етапи на планирането. Един от американските служители е казал, че Украйна избира целите, а САЩ предоставят информация за техните уязвими места. Други източници са посочили, че Вашингтон сам определя приоритетните цели. Един от тях е нарекъл украинските безпилотни самолети „инструмент на САЩ“ за подкопаване на руската икономика и оказване на натиск над Путин.

Какво постигат тези удари?

Активната подкрепа на САЩ стана забележима, след като през август и септември Украйна рязко увеличи честотата и прецизността на атаките срещу руски нефтени и газови обекти. Според данни на изследователската група Energy Aspects ударите са повредили най-малко 16 от 38 руски нефтопреработвателни завода, нарушавайки преработката на над един милион барела нефт на ден.

Тези дни Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, че нейното елитно подразделение „Алфа“ с помощта на безпилотни самолети с голям обсег на действие е нанесло удар по нефтопреработвателния завод „Башнефть-УНПЗ“ в Уфа, на около 1 400 км от украинската граница. Това е третата атака срещу енергийни обекти в Башкортостан за един месец.

От СБУ британското издание е научило, че „далекобойните удари са насочени към унищожаване на военния потенциал на противника, включително неговите икономически възможности”. Посочва се също, че Киев е решен „да разшири мащаба и честотата на ударите на руска територия“.

Украинците удрят Русия там, където боли

Зеленски: Ставаме все по-добри

На брифинг в Киев президентът Зеленски отказа да коментира ролята на САЩ в организирането на удари по цели дълбоко на руска територия, но каза, че Украйна „работи с американското разузнаване преди всичко за защита“, имайки предвид системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, NASAMS и IRIS-T, доставени от западните партньори.

Зеленски подчерта, че успехите на Украйна в нанасянето на удари от далечно разстояние са свързани преди всичко с развитието на украински технологии. „Нашите безпилотни летателни апарати, дронове-ракети и други ракети стават все по-добри: те имат повече функции, обемът на производството им нараства“, каза той. Украинският лидер уточни, че за ударите по територията на Русия се използват безпилотни самолети с голям обсег Fire Point и "Лютый" – с понякога до 300 единици за един рейд. Освен това се използват украински ракети "Нептун" и "Фламинго".

Ще получи ли Киев ракети „Томахоук“?

Американският президент явно обмисля и по-нататъшна стъпка: дали САЩ да предоставят на Украйна далекобойни крилати ракети „Томахоук".

Тръмп обаче заяви, че иска „да разбере по-добре как точно ще бъдат използвани”. Зеленски потвърди, че вариантът с „Томахоук” се разглежда. „Това би могло да укрепи Украйна и да отрезви Русия”, каза той.