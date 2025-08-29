Свят

Ад над Киев: Най-малко 23 загинали и 48 ранени след мащабната руска атака

При нападението бяха нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз

29 август 2025, 08:12
Ад над Киев: Най-малко 23 загинали и 48 ранени след мащабната руска атака
Източник: AP/БТА

Русия предприе в четвъртък мащабна въздушна атака срещу Киев, която включваше необичайни удари срещу центъра на украинската столица, предаде Асошиейтед Прес. При атаката бяха убити най-малко 23 души, 48 бяха ранени и бяха нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз, съобщиха местните власти. 

Убити деца и запалена детска градина при нова атака на Русия срещу Украйна

Нападението с дронове и ракети беше първата мащабна руска атака срещу Киев от седмици насам в момент, когато усилията на САЩ за прекратяване на продължаващата от три години война се опитват да наберат инерция. Великобритания заяви, че атаката саботира усилията за постигане на мир, а топ дипломатът на ЕС Кая Калас извика руския посланик в Брюксел във връзка с ударите, които нанесоха щети на дипломатическото представителство на блока в украинската столица.

Съветът за сигурност на ООН насрочи извънредно заседание по повод въздушните удари за днес следобед по искане на Украйна и петте европейски членки на Съвета – Великобритания, Франция, Словения, Дания и Гърция. Двама от най-високопоставените официални представители на Украйна се очакваше да се срещнат днес с представители на администрацията на Тръмп по повод американското посредничество.

Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев

Кремъл заяви, че Русия продължава да проявява интерес към продължаване на мирните преговори въпреки вчерашната въздушна атака, която беше една от най-големите от началото на войната през 2022 година. 

Сред загиналите има четири деца на възраст между 2 и 17 години, заяви ръководителят на градската администрация на Киев Тимур Ткаченко. Той добави, че вероятно има още хора под развалините и че спасителните операции продължават. 

Администрацията на Тръмп междувременно одобри продажбата на оръжия на Украйна на стойност 825 милиона долара, включително ракети с удължен обсег и свързано оборудване за укрепване на отбранителните способности на страната, тъй като усилията на САЩ да посредничат за мир между Украйна и Русия изглежда са в застой. Държавният департамент заяви, че Украйна ще използва финансиране от съюзниците си от НАТО Дания, Нидерландия и Норвегия в допълнение към чуждестранно военно финансиране от САЩ, за да плати за оръжието.

Вчерашната атака беше една от малкото, при които руски дронове и ракети успяха да проникнат в сърцето на Киев от началото на пълномащабната инвазия. 

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че Русия е насочила 598 ударни дрона и дронове примамки, както и 31 ракети от различни типове, срещу цялата страна, като повечето от тях са поразили цели в Киев.

Русия набира жени от страни с ниски доходи, за да произвеждат дронове

Руското министерство на отбраната заяви, че е нанесло удари срещу военновъздушни бази и компании „от военно-промишления комплекс на Украйна“ с помощта на оръжия с голям обсег, включително ракети „Кинжал“.

„Всички определени цели бяха поразени“, се казва в изявление на министерството.

Украйна засили производството на оръжие в страната, за да се бори срещу руската инвазия, посочва АП. Много оръжейни фабрики работят тайно, като някои от тях са разположени в цивилни райони със силна противовъздушна отбрана. При безразборни руски атаки, за които те претендират, че са насочени срещу отбранителната промишленост на Украйна, са били убили много цивилни.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
