Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев

Сградата е "тежко повредена от взривната вълна"

28 август 2025, 10:57
Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев
Източник: БТА

Р усия нанесе ракетен удар срещу сграда, в която се помещава делегацията на Европейския съюз в Киев, в четвъртък сутринта, причинявайки сериозни щети.

Посланикът на ЕС в Украйна Катерина Матернова заяви, че сградата е "тежко повредена от взривната вълна" след масирана атака с дронове и балистични ракети, при която, по думите ѝ, са загинали най-малко 10 души, а други 30 са били ранени.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха заяви, че Русия е "насочила удара си срещу дипломати в пряко нарушение на Виенската конвенция".

"Тази атака изисква не само реакцията на ЕС, а и световно осъждане. Изразяваме солидарност с нашите колеги от ЕС и сме готови да окажем помощ", каза още той, цитиран от Politico.

Върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас определи нощната атака като "съзнателен избор за ескалация и подигравка с мирните усилия".

Ударите идват в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп засилва натиска върху руския лидер Владимир Путин в опит да постигне мирно споразумение за прекратяване на войната. На 18 август украинският президент Володимир Зеленски и ключови европейски съюзници се срещнаха в Белия дом, дни след провелата се среща между Тръмп и Путин в Аляска.

Нова смъртоносна нощна атака на Русия срещу Киев

Украйна е поставила като централно условие в преговорите получаването на гаранции за сигурност, подкрепени от Запада, за да се предотвратят бъдещи руски атаки. Работата по тези гаранции се ускорява.

"Категорично осъждам тези брутални атаки - ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора", заяви в социалните мрежи еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

"Изразяваме пълна солидарност с персонала на ЕС, техните семейства и всички украинци, които понасят тази агресия", добави тя.

Източник: Politico    
