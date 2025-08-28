Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев

Р усия нанесе ракетен удар срещу сграда, в която се помещава делегацията на Европейския съюз в Киев, в четвъртък сутринта, причинявайки сериозни щети.

Посланикът на ЕС в Украйна Катерина Матернова заяви, че сградата е "тежко повредена от взривната вълна" след масирана атака с дронове и балистични ракети, при която, по думите ѝ, са загинали най-малко 10 души, а други 30 са били ранени.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха заяви, че Русия е "насочила удара си срещу дипломати в пряко нарушение на Виенската конвенция".

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.



At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.



The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.



This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025

"Тази атака изисква не само реакцията на ЕС, а и световно осъждане. Изразяваме солидарност с нашите колеги от ЕС и сме готови да окажем помощ", каза още той, цитиран от Politico .

Върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас определи нощната атака като "съзнателен избор за ескалация и подигравка с мирните усилия".

Ударите идват в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп засилва натиска върху руския лидер Владимир Путин в опит да постигне мирно споразумение за прекратяване на войната. На 18 август украинският президент Володимир Зеленски и ключови европейски съюзници се срещнаха в Белия дом, дни след провелата се среща между Тръмп и Путин в Аляска.

Нова смъртоносна нощна атака на Русия срещу Киев

Украйна е поставила като централно условие в преговорите получаването на гаранции за сигурност, подкрепени от Запада, за да се предотвратят бъдещи руски атаки. Работата по тези гаранции се ускорява.

"Категорично осъждам тези брутални атаки - ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора", заяви в социалните мрежи еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

"Изразяваме пълна солидарност с персонала на ЕС, техните семейства и всички украинци, които понасят тази агресия", добави тя.