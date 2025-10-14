Краят на една музикална ера: MTV изключва каналите си в Европа до края на 2025 г.

К раят на една ера: музикалните канали на MTV ще бъдат изключени в цяла Европа до края на 2025 г. Това е знак за променящите се времена… и едновременно бизнес решение, което се превръща в културен момент, сигнализиращ края на общото откриване на музика и подтикващ към размисъл за начина, по който консумираме музика в дигиталната епоха. Това съобщава Euronews.

Това е краят на една ера за онези, които са прекарали ценни части от детството си в очакване да открият най-новия музикален видеоклип, нетърпеливо да гледат класациите за обратно броене и да се наслаждават на всички поп културни и модни изкушения, предлагани от MTV.

The end of an era for those who grew up watching music videos on TV.https://t.co/B9VxJPslsS — SAYS (@saysdotcom) October 13, 2025

Развлекателният гигант Paramount Global съобщи тъжната новина, че след 44 години непрекъснато излъчване, културната институция ще бъде окончателно затворена до 31 декември 2025 г.

Ще бъдат спрени пет ценени канала: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Първо прекъсването ще се осъществи във Великобритания и Ирландия, след което каналите ще бъдат изключени и във Франция, Германия, Австрия, Полша, Унгария, Австралия и Бразилия.

Решението идва на фона на агресивни мерки за намаляване на разходите от Paramount Global, след сливането с Skydance Media тази година. Освен финансовите реалности, ходът отразява и драстично променените навици за гледане и потребление на медийно съдържание, като музикалните фенове все повече мигрират към дигитални опции.

Социалните медийни канали и стрийминг платформите се оказват ожесточена конкуренция, а телевизионните канали вече не могат да се конкурират – въпреки че предлагат чувство за общност, присъщо на MTV от десетилетия, то днес е заменено от по-персонализирани начини за преживяване на музиката. Затварянето на каналите ще сложи край на наследството на поп културата, започнало в САЩ през 1981 г. Иронично, първото видео, излъчено по MTV, беше „Video Killed The Radio Star“ на The Buggles.

Оттам следват емблематични моменти в поп културата: премиерата на видеото към песента „Thriller“ на Майкъл Джексън през декември 1983 г.; застъпничеството на Дейвид Бауи за чернокожи изпълнители в MTV News; пионерското риалити шоу „The Real World“ в началото на 90-те; Nirvana, която въвежда грънджа в мейнстрийма с постоянното излъчване на видеоклипа „Smells Like Teen Spirit“; както и скандалният дебат между Кортни Лав и Мадона…

След първите няколко години на MTV, каналът започва да се излъчва в Европа през 1987 г. Предавания като MTV Unplugged се превръщат в институции. В разцвета си каналите трансформират промоционални видеа в артистични предложения, стартират музикални кариери, позволяват на модните тенденции да пресичат границите и дефинират младежката култура.

Към 2010-те години традиционната музикална телевизия постепенно остаря с възхода на социалните медии и стрийминга по заявка, които завладяха публиката.

🚨 MTV is ending its iconic music channels globally after 40+ years as viewers move to streaming, closing a legendary chapter in music TV. pic.twitter.com/kqXRgYnYIf — OneVision Media (@onevision_media) October 14, 2025

Марката MTV ще продължи да съществува чрез дигитални платформи и емблематични събития като VMAs и EMAs. В последния ден на 2025 г. обаче музикалната телевизия, такава, каквато поколенията я познаваха, ще престане да съществува.