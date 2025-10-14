Свят

Възможно е горилата да е била провокирана от скръбта за починалия си брат

14 октомври 2025, 12:11
Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк
Източник: iStock/Getty Images

М асивна горила беше заснета да се втурва към стената на своя ограден участък в зоопарк в Калифорния, като разби част от дебел стъклен панел пред очите на ужасени посетители, показва шокиращо видео, предаде New York Post

Дени, 10-годишна западна низинна горила, счупи един слой от трислоен закален стъклен панел в местообитанието на горилите в зоопарка на Сан Диего в събота, потвърдиха служители на зоопарка.

Кадри, получени от CBS8, уловиха момента, в който горилата се хвърля към стъклената стена, предизвиквайки възклицания и викове сред посетителите, които се отдалечиха от местообитанието. Снимки също показват как членове на тълпата разглеждат частично счупения панел след инцидента.

Дени не е пострадал при инцидента. Той и другата горила, живееща в оградата, ще бъдат под грижите на персонала, докато панелът бъде сменен.

„Често е обичайно за мъжките горили, особено в юношеска възраст, да проявяват подобни поведения. Изблиците на енергия, втурването, влаченето на предмети или страничното бягане са естествени за млад мъжкар“, заяви говорител на зоопарка в Сан Диего.

Преди това Дени живеел с другите си братя и сестри, включително брат си Мака, който внезапно почина през август на 30-годишна възраст от сърдечен проблем, както преди това обяви зоопаркът.

Д-р Ерин Райли, професор по антропология в Държавния университет на Сан Диего, заяви, че няколко фактора биха могли да провокират това поведение, включително скръбта на Дени по починалия му брат, съобщи CBS8. „Горилите, особено мъжките, често правят това, което наричаме ‚демонстративно втурване, като вид показване на сила“, каза Райли пред медията. „Това, което не знам, разбира се, тъй като не бях там, е дали нещо не е провокирало това демонстративно поведение.“

„Едно от нещата, които горилите наистина не харесват, е да бъдат гледани директно в очите, а това не винаги се разбира от посетителите на зоопарка“, добави тя.

Възможно е също така големият примат просто да се е забавлявал, но тъй като вниманието му беше насочено към стъклото, това може да показва, че нещо сред зрителите го е накарало да се почувства „малко застрашен“, предполага Райли.

Западните низинни горили са най-големите примати в света, като възрастните мъжкари достигат тегло до 500 паунда (около 227 кг), според уебсайта на зоопарка. Видът е застрашен поради обезлесяването в местообитанията му в Централна Африка.

Източник: New York Post     
Горила Зоопарк Сан Диего Разбито стъкло Инцидент в зоопарк Дени горила Поведение на животни Западни низинни горили Посетители на зоопарк Застрашени видове Видеозапис
