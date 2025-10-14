Изберете хелоуин костюм: зодията разкрива перфектния за вас

С езонът на вещиците и Денят на всички светии са тук, а с тях и призивът да се освободим от задръжките си и да покрием телесните си форми с костюми, пише New York Post.

Традицията на маскирането датира от древните келти, които са се обличали в животински кожи, за да отблъскват мъртвите, които са посещавали земния свят в края на всеки сезон на жътва.

Откакто християнството е затворило езичниците и ни е изцерило от по-развратните им ритуали, маскирането се е превърнало в един вид състезателен спорт на сексапил и ужас.

В България Хелоуин е както всичко останало – или силно мразен (това не е български празник), или много обичан и чакан с нетърпение (какво лошо има да се забавляваме).

Едно е сигурно – този ден започва да се превръща в любим за децата, въпреки мнението на родителите им.

И не заради политика или възгледи, а просто защото няма дете, което да не обича да се маскира.

Но как да си изберем костюм за Хелоуин? С море от костюми, от които да избирате, и естетика, на която да се спрете, ние сме организирали списък с препоръки, базирани на вечно въртящото се колело на зодиакалните знаци.

Кой костюм е най-подходящ за вас според зодията ви, вижте в нашата галерия.