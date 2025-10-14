"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

П ри предсрочни избори сега – първото място, с убедителна преднина пред втория, е за коалицията ГЕРБ-СДС - 27,4% подкрепа (при 25,7% през юли).

Второто място се заема от "ДПС–Ново начало", партията има подкрепата сред 17,5% от хората, решили да гласуват, като резултатът им е без съществена промяна спрямо проучването от юли.

Това сочи изследване, част от независимата изследователска програма на "Галъп интернешънъл Болкан", проведено в периода между 29 септември и 12 октомври и финансирано със собствени средства.

Към момента се очертава оспорвана конкуренция за третата позиция. В началото на октомври ПП–ДБ излиза на трето място с 13,9% (при 12,6% през юли), показвайки отчетлива мобилизация на твърдото ядро на коалицията. Засега обаче не се наблюдават устойчиви признаци на възстановяване на по-широката ѝ електорална периферия, коментират анализаторите.

Непосредствено след тях, с минимална разлика, е "Възраждане" – 13,4%, вероятно вследствие на отшумяването на пиковата активност на формацията по теми като предстоящото въвеждане на еврото и геополитическите полемики, допълват от "Галъп".

БСП се задържа в традиционния си диапазон за последните години с подкрепа от 7,6%, като на този етап не успява да разшири влиянието си извън твърдото ядро на партията.

По-малките формации също запазват относителна стабилност, макар и в по-ограничени електорални сегменти – ИТН (5,8%), МЕЧ (5,7%) и "Величие" (4,3%).

"Потвърждава се и дълбочинната ерозия на АПС, регистрирана още през юли – ако изборите бяха проведени в началото на октомври, формацията би останала под изборната бариера с 1,2% подкрепа", пишат още провелите проучването.

От "Галъп" коментират, че социологическите данни от първата половина на октомври потвърждават доверието в правителственото мнозинство, както и стабилността на правителството. Не се наблюдават и съществени размествания в доверието към заемащите висши държавни длъжности и сред партийните лидери.

Изследването на "Галъп интернешънъл Болкан" е осъществено чрез стандартизирани персонални интервюта тип "лице в лице", с използване на таблети за регистрация на данните. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната и възпроизвежда структурата му по ключовите демографски характеристики. Проведено е между 29 септември и 12 октомври 2025 г.