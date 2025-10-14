България

"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

Очертава се оспорвана конкуренция за третата позиция

14 октомври 2025, 12:35
"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?
Източник: iStock photos/Getty images

П ри предсрочни избори сега – първото място, с убедителна преднина пред втория, е за коалицията ГЕРБ-СДС - 27,4% подкрепа (при 25,7% през юли).

Второто място се заема от "ДПС–Ново начало", партията има подкрепата сред 17,5% от хората, решили да гласуват, като резултатът им е без съществена промяна спрямо проучването от юли.

Това сочи изследване, част от независимата изследователска програма на "Галъп интернешънъл Болкан", проведено в периода между 29 септември и 12 октомври и финансирано със собствени средства.

Към момента се очертава оспорвана конкуренция за третата позиция. В началото на октомври ПП–ДБ излиза на трето място с 13,9% (при 12,6% през юли), показвайки отчетлива мобилизация на твърдото ядро на коалицията. Засега обаче не се наблюдават устойчиви признаци на възстановяване на по-широката ѝ електорална периферия, коментират анализаторите.

Непосредствено след тях, с минимална разлика, е "Възраждане" – 13,4%, вероятно вследствие на отшумяването на пиковата активност на формацията по теми като предстоящото въвеждане на еврото и геополитическите полемики, допълват от "Галъп".

БСП се задържа в традиционния си диапазон за последните години с подкрепа от 7,6%, като на този етап не успява да разшири влиянието си извън твърдото ядро на партията.

По-малките формации също запазват относителна стабилност, макар и в по-ограничени електорални сегменти – ИТН (5,8%), МЕЧ (5,7%) и "Величие" (4,3%).

"Потвърждава се и дълбочинната ерозия на АПС, регистрирана още през юли – ако изборите бяха проведени в началото на октомври, формацията би останала под изборната бариера с 1,2% подкрепа", пишат още провелите проучването.

От "Галъп" коментират, че социологическите данни от първата половина на октомври потвърждават доверието в правителственото мнозинство, както и стабилността на правителството. Не се наблюдават и съществени размествания в доверието към заемащите висши държавни длъжности и сред партийните лидери.

Изследването на "Галъп интернешънъл Болкан" е осъществено чрез стандартизирани персонални интервюта тип "лице в лице", с използване на таблети за регистрация на данните. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната и възпроизвежда структурата му по ключовите демографски характеристики. Проведено е между 29 септември и 12 октомври 2025 г. 

Източник: "Галъп интернешънъл Болкан"    
галъп парламент анкета
Последвайте ни

По темата

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

Защо рязко намаля броят на купилите стаж за пенсия

Защо рязко намаля броят на купилите стаж за пенсия

pariteni.bg
10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

България Преди 5 минути

Детето е с охлузна рана в областта на врата

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

България Преди 7 минути

В българската икономика има тежки структурни деформации – резултат на приватизацията и извършвани концентрации, които ще се покажат през анализите на икономическите сектори, смята председателят на КЗК доц. Росен Карадимов

<p>Агент на Джъстин Балдони: Блейк Лайвли го изнудваше&nbsp;</p>

Агент на Джъстин Балдони сравни поведението на Блейк Лайвли с изнудване

Свят Преди 29 минути

Съ-звездите за първи път предизвикаха слухове за разногласия, когато забележително отказаха да промотират съвместно филма си „It Ends With Us“

Меган Маркъл

Меган Маркъл се самопокани на ревюто на Balenciaga в Париж, разкри дизайнерът

Свят Преди 35 минути

Херцогинята на Съсекс лично поискала да присъства на шоуто, с което изненада дизайнера и предизвика нова вълна от коментари

Хелоуин

Изберете хелоуин костюм: зодията разкрива перфектния за вас

Любопитно Преди 40 минути

Традицията на маскирането датира от древните келти, които са се обличали в животински кожи, за да отблъскват мъртвите, които са посещавали земния свят в края на всеки сезон на жътва

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

България Преди 45 минути

По първоначална информация са били извършени проверки по сигнал за схема за регистрация на проблемни коли чрез посредник

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Свят Преди 58 минути

Възможно е горилата да е била провокирана от скръбта за починалия си брат

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Свят Преди 1 час

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента

Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел

Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел

Свят Преди 1 час

Задържаните са на 16 и 18 години

Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

Свят Преди 1 час

Председателят на ЕК предприе обиколка на Балканите, за да оцени процеса на разширяване на ЕС в региона

Иво Сиромахов

Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов

България Преди 1 час

Сиромахов иронизира предложението на ИТН

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Любопитно Преди 1 час

Европейският съюз забрани TPO през септември месец, което повдигна въпроси за безопасността на гел лаковете

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Любопитно Преди 1 час

Филмовата звезда говори за раздялата в декларация, подадена във Висшия съд на Лос Анджелис, като отговаря на искането на бившия си партньор

<p>Иран: Призивите за мир на Тръмп са в противоречие с &quot;враждебното поведение&quot; на САЩ</p>

Иран: Призивите за мир от страна на Тръмп са в противоречие с "враждебното поведение" на САЩ

Свят Преди 1 час

В понеделник президентът на САЩ заяви, че е готов да сключи споразумение с Техеран

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Любопитно Преди 1 час

Първият гост на водещата Елизабет Методиева ще бъде поп фолк идолът Галин

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Свят Преди 1 час

Тръмп използва властта на президентския пост, за да изисква цена, често в буквален, паричен смисъл, от всеки, с когото има вземане-даване, пише в свой анализ Politico

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк (СНИМКА)

Edna.bg

България U21 посреща Чехия U21 тази вечер

Gong.bg

Фен зона ще забавлява привържениците преди Испания - България

Gong.bg

Двама задържани при акция в „Пътна полиция” – Хасково

Nova.bg

София ще бъде домакин на Евроволей 2026

Nova.bg