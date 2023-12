ООН призова Израел да прекрати "незаконните убийства" в Западния бряг

О ОН призова днес Израел да "сложи край на незаконните убийства" на палестинци в окупирания Западен бряг, като осъди бързото влошаване на ситуацията с правата на човека в региона, предаде Франс прес.

"Използването на военни тактики и оръжия в контекста на полицейската дейност, употребата на ненужна и непропорционална сила, както и прилагането на жестоки, произволни и дискриминационни ограничения на движението, засягащи палестинците, са изключително обезпокоителни", се казва в изявление на Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

#UN report: Türk warns of rapidly deteriorating human rights situation in the West Bank, calls for end to violence. Read the report here 👉 https://t.co/BGZChZobZg #OPT #WestBank #Jerusalem #ENDViolence https://t.co/Zk5NQ5zdEO



Според официалната палестинска агенция един палестинец е бил убит днес на разсъмване при нахлуването на израелската армия в Рамала, на Западния бряг, по време на което са били претърсени обменни бюра, подозирани от Израел в прехвърляне на пари на "Хамас".

Хазем Катауи е бил убит, а други 14 души - ранени, четирима от тях са пострадали огнестрелно оръжие при избухналите сблъсъци с израелски войници, съобщи агенция "Уафа". Трима други палестинци са били арестувани от армията "в домовете им", според същия източник.

Според същия източник израелската армия е претърсила и няколко обменни бюра и е "конфискувала десет милиона шекела" (2,8 млн. долара) в различни градове на окупирания Западен бряг.

Израелското министерство на отбраната заяви, че операцията срещу обменните бюра е започнала, след като министър Йоав Галант "подписал заповед, с която ги класифицира като терористични организации", обвинявайки ги, че превеждат средства на "Хамас" и Ислямски джихад - двете основни палестински въоръжени групировки.

A United Nations report says the human rights situation in the occupied West Bank is rapidly deteriorating and urges #Israel to “end unlawful killings” against the Palestinian population.https://t.co/HarZicqqjl