Олена Зеленска: Жертвите на изнасилвания, извършени от руски военни, ще получат обезщетения

У краинските жени и мъже, които са били изнасилени от руски военни, ще могат да получат обезщетение за физически и морални щети, предаде Укринформ, като се позова на съпругата на президента на Украйна Олена Зеленска, цитирана от британския в. „Гардиан“.

„Обезщетенията за жертвите на груби нарушения на човешките права, включително жертвите на свързано с конфликта сексуално насилие, не са само икономическа подкрепа. Това е важна стъпка към възстановяване на справедливостта“, каза Зеленска.

Victims of rape by Russian military will receive compensation

Olena Zelenska said

Reparations to victims of gross human rights violations, including victims of conflict-related sexual violence, are not just about economic support. It is an important step towards restoring justice