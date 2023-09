"Имам нужда от съпруга си, а не от историческа личност": Олена Зеленска с емоционално интервю

П ървата дама на Украйна, Олена Зеленска, разказа пред Би Би Си за емоционалното въздействие, което инвазията на Русия и последвалата война са оказали върху семейството ѝ.

Тя сподели, че е трудно да вижда децата си да живеят в несигурност и да не могат да планират бъдещето си.

Зеленска също така разказа, че семейството ѝ липсва, тъй като не могат да прекарват времето си заедно.

"Може да е малко егоистично, но имам нужда от съпруга си, а не от историческа личност, до мен", каза тя.

Когато Русия нахлува в Украйна през февруари 2022 г., Олена Зеленска прекарва месеци, криейки се на тайни места заедно с децата си.

Тя описва емоционалното си състояние в началото на инвазията като "постоянно усещане за адреналин". С течение на времето осъзнава, че е "необходимо" да се успокои и да започне да живее в "съществуващите условия".

След като излиза от укритието миналата година, войната изтласка бившата сценаристка в светлината на прожекторите и оттогава тя пътува по света, за да се среща с лидери и да изнася речи.

