Олаф Шолц и йорданският крал се обявиха против израелска офанзива в Рафах

Г ерманският канцлер Олаф Шолц призова за спешно прекратяване на огъня в ивицата Газа след среща с йорданския крал Абдула Втори в пристанищния град Акаба, разположен в южната част на Йордания, предадоха Ройтерс и ДПА.

"Абсолютно ясно е, че сега трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим влошаването на ситуацията", заяви Шолц.

При второто си посещение в региона от началото на конфликта германският канцлер се обяви против израелската сухопътна офанзива в град Рафах.

Големият брой цивилни жертви в резултат на израелско нападение срещу град Рафах в Газа ще направи регионалния мир "много труден", заяви Шолц.

Ройтерс отбелязва, че това ще бъде и един от основните аргументи на канцлера при разговорите му с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху по-късно днес.

Спешно организираните разговори се осъществяват, след като в петък Израел одобри план за нападение на разположеният в южната част на ивицата Газа град, където повече от половината от 2,3-милионното население на палестинския анклав се укриват на фона на продължаващата вече повече от пет месеца война.

"В момента става дума за това да гарантираме, че ще постигнем дълготрайно прекратяване на огъня", заяви Шолц след разговорите с йорданския крал.

Шолц повтори позицията на германското правителство, че Израел има пълното право да се защитава срещу нападенията, извършени от палестинската въоръжена групировка "Хамас", но заяви, че това не трябва да води до пряка заплаха от военни действия за големия брой хора в Газа, които са избягали в Рафах.

"Поради тази причина много ясно заявих, точно както направи и президентът на САЩ Джо Байдън, че смятаме, че това е нещо, при което трябва да се действа много, много, много внимателно, за да се избегне голям брой нови жертви", каза Шолц.

Във връзка с планираното възобновяване на непреките преговори за временно прекратяване на огъня Шолц заяви, че трябва да се наблегне на възможността за постигане на по-дългосрочно прекратяване на огъня, отбелязва ДПА.

Кралят на Йордания Абдула Втори също предупреди за хуманитарната ситуация в Газа, наричайки я "трагична", на срещата си с германския канцлер, съобщиха в изявление от йорданския дворец.

Монархът подчерта важността на активизираните усилия за защита на цивилното население и за предоставяне на "адекватна и устойчива" помощ на хората в гъсто население палестински анклав.

Абдула Втори "подчерта необходимостта международната общност да постигне незабавно и трайно прекратяване на огъня в ивицата", се казва още в изявлението от двореца. В него се отбелязва, че кралят също е предупредил, че евентуалната израелска офанзива в град Рафах ще влоши хуманитарната криза в района.

Абдула Втори призова и за твърда позиция срещу това, което той нарече насилие на екстремистки заселници срещу палестинците на Западния бряг и нарушения срещу свещени за християните и мюсюлманите места в Йерусалим.

Йордания е официален пазител на християнските и мюсюлманските свети места в Йерусалим, припомня ДПА.

