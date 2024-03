Германският канцлер изрази безпокойство заради боевете в Газа, настоя за прекратяване на огъня

Г ерманският канцлер Олаф Шолц днес призова за бързо прекратяване на огъня във войната в Газа, докато се подготвяше да посети обхванатия от криза регион, предаде ДПА.

"Би било важно сега много бързо да се постигне споразумение за прекратяване на огъня, което да позволи освобождаването на заложниците и същевременно да позволи на хуманитарната помощ да достигне до Газа", заяви Шолц преди двудневно пътуване до Йордания и Израел.

"Ситуацията е трудна. Необходимо е сега помощта да достигне до Газа в по-голям мащаб."

Необходимо е прекратяване на огъня, което да продължи "в обозримо бъдеще", каза Шолц.

