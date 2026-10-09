Свят

Огромни протести и сблъсъци в Брюксел

Насилието стана по време на демонстрация, която привлече между 30 000 и 50 000 участници

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 19:13
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Д нес се стигна до сблъсъци между няколкостотин протестиращи и полицията в Брюксел при демонстрация срещу мерките за икономии на разходи, планирани от белгийското правителство.

Участници в безредиците хвърляха предмети по полицията и подпалиха велосипеди под наем, съобщи информационна агенция "Белга". Полицията отговори със сълзотворен газ и водни оръдия.

Източник: EPA/БГНЕС

Насилието стана по време на демонстрация, която привлече между 30 000 и 50 000 участници. Маршът беше част от националните синдикални протести срещу планираните мерки за строги икономии. Преди марша президентът на социалистическия профсъюз Берт Енгелаар призова участниците в безредиците да стоят далеч от протеста.

„Тези лица нямат нищо общо с посланието, с което хиляди други излизат по улиците“, коментира Енгелаар.

Християнският профсъюз CSC и социалистическият  FGTB съвместно организираха националните стачки, които доведоха и до отмяната на над 100 полета на летището в Брюксел.

Източник: EPA/БГНЕС

Белгия има високо ниво на публичен дълг и постоянно голям бюджетен дефицит. Дясноцентристкото правителство, водено от премиера Барт Де Вевер, си е поставило за цел да спести около 10 милиарда евро до края на мандата си през 2029 г.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
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