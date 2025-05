„Огромен удар“ за принц Хари, загуби и обжалването по делото за полицейската му охрана

П ринц Хари окончателно загуби битката за полицейската си охрана във Великобритания – съдът отхвърли жалбата му и потвърди: няма да получава специална защита.

По време на делото от екипа на принц Хари заявиха, че „животът му е застрашен“, съобщава Sky News .

След като обяви решението си, съдията по делото обясни, че макар личните аргументи на херцога на Съсекс да са били „силни и трогателни“, след като е проучил подробно случая, е стигнал до заключението, че „не мога да кажа, че чувството за обида на херцога се е превърнало в правен аргумент за оспорване на решението на Ravec“.

Трябваше да бъде изяснено дали Ravec - Изпълнителният комитет за защита на кралските особи и публичните фигури - е взел правилното решение, когато е решил, че принц Хари няма да получи същото ниво на защита, след като напусне Обединеното кралство.

Prince Harry lost his legal challenge to changes to his security arrangements made by the British government following his decision to step down from royal duties with his American wife Meghan https://t.co/9X5VIaOJOG pic.twitter.com/or19MwnUXj