Принц Хари наблюдава животоспасяваща операция в Украйна (ВИДЕО)

П ринц Хари посети Украйна за първи път в петък.

40-годишният херцог на Съсекс пристигна в страната с делегация от своята фондация Invictus Games и облечен в хирургически престилка, наблюдава операция в център за жертви на войната.

Същия ден Superhumans Center в Лвов, Украйна, публикува видео в Instagram, в което принц Хари споделя впечатленията си от преживяното.

„Това е първото ми посещение в Украйна и със сигурност няма да бъде последното“, казва той във видеото, което също го показва как разговаря с хора в центъра и разглежда протези.

Superhumans Center извършва реконструктивни хирургически интервенции и рехабилитация, предоставя безплатни протези и психологическа подкрепа на военни и цивилни, пострадали в конфликта, започнал с нахлуването на Русия преди три години.

Хари основава Invictus Games през 2014 г. като спортен турнир за ранени ветерани.

Prince Harry in the surgical theatre in Lviv, Ukraine 🇺🇦 observing live surgery on victims of war. Wow!#PrinceHarry #Ukraine pic.twitter.com/LkAKaOdLpz