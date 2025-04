Принц Хари пак е „резерва“, този път на жена си

М еган Маркъл зае централно място под светлините на прожекторите на срещата Time 100 в Ню Йорк на 23 април – оставяйки принц Хари отново да поеме ролята на „резерва“, твърди експерт по езика на тялото, цитиран от английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Твърди се, че херцогът на Съсекс е „насочил вниманието на камерite“ към съпругата си, когато тя пристигна в костюм на Ралф Лорън на срещата. По време на събитието Меган разказа открито за това, че си е дала „пространството и възможността да прави грешки“ и също така разкри, че първи зъб на сина ѝ, принц Арчи се клати.

При пристигането им по-рано, Хари придружи съпругата си от частния им автомобил, когато тя влезе – преди също да я поздрави в края на участието ѝ на сцената.

Докато някои може би са сметнали, че Хари просто приема ролята на грижовен съпруг, експертът по езика на тялото Джуди Джеймс посочи „неловкостта“.

В ексклузивно интервю Джеймс каза пред DailyMail: „Независимо дали Хари е водеща роля или се крие, тук той изглежда е в ролята на „резерва“, показвайки някои неловко изглеждащи пози на тялото, докато по-уверената Меган поема главната роля“.

Meghan & Harry arriving at the Time 100 Summit in NYC. pic.twitter.com/s1ZBTtMzhW

Анализирайки пристигането им, Джуди Джеймс каза: „Когато пристигат за поздравите, изглежда, че Меган е начело, докато Хари се крие отзад. Меган използва един ключов невербален знак или подсказка, за да повиши статуса си на знаменитост или звезда. Докато ръцете ѝ са свити под ъгъл от 45 градуса, дланите ѝ приемат „звездно увяхване“, висящи от свитите ѝ китки. Това е жест, който подсказва форма на специалност.

Нарича се още жестът „счупено крило“ и въпреки че подсказва физическа слабост или уязвимост, той отразява статусна сила, както в „Не ми трябват ръцете, тъй като има хора, които да ми отварят вратите и да правят всичко вместо мен“.

Джеймс продължи: „Меган е тази, която работи с камерите тук и подбужда любезните прегръдки на приятелство.

Хари чака своя ред по начин, който би бил немислим по време на престоя му в кралското семейство.

Сакото му е разкопчано, а изражението му е по-интензивно и по-малко сияещо от това на съпругата му“.

След появата на Меган на събитието, на което на сцената се качи и Райън Рейнолдс, известната двойка беше забелязана отново – този път да излиза през странична врата, обградена от охрана.

Prince Harry and Meghan Sussex attended the #Time100 Gala in New York City.



🎥 @enews pic.twitter.com/d0GkMpWoXs