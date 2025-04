Принц Хари и Меган с кортеж и охрана за срещата Time100 в Ню Йорк

П ринц Хари и Меган Маркъл бяха забелязани в Ню Йорк в сряда, където присъстваха на срещата на върха Time100 – отново придружени от кортеж от четири автомобила.

Херцогът и херцогинята на Съсекс пристигнаха в залата Jazz at Lincoln Center малко преди бившата актриса да се включи в разговор с главния изпълнителен директор на Time, Джесика Сибли.

Out & about! Meghan Markle and Prince Harry have touched down in New York City 👀 📸: Getty pic.twitter.com/LMCOXWPnEL — Page Six (@PageSix) April 23, 2025

Видео, получено от The Post, показва как 40-годишният Хари заобикаля син джип, за да посрещне 43-годишната Маркъл, която слиза от друг автомобил. Той бе облечен в тъмен костюм за събитието на Time100, а създателката на бранда As Ever бе заложила на светлокафяв блейзър с подходящ панталон, бял топ и обувки на ток.

Двойката беше охранявана от няколко бодигарда, а на заден план се виждаха останалите автомобили от кортежа – още един джип и две немаркирани полицейски коли.

След като прегърна познат и махна на фотографите, Маркъл бързо бе придружена вътре, а Хари я последва.

По-късно водещата на подкаста Confessions of a Female Founder излезе на сцената на срещата и заяви, че се чувства „най-щастлива“ от всякога. „Да имаш партньор и съпруг, който толкова те подкрепя, и здрави деца, които носят радост – това е истинско щастие“, каза тя. „Никога не съм си представяла, че ще се чувствам толкова благодарна и удовлетворена в този момент – а наистина го правя“, добави Маркъл.

Meghan Markle and Prince Harry step out in New York without Prince Archie and Princess Lilibethttps://t.co/YDhWtm1NJE — GB News (@GBNEWS) April 23, 2025

Актрисата от Suits също сподели за предизвикателствата да бъдеш „работеща майка“ и разкри, че синът им, принц Арчи, който е на 5 години, скоро ще загуби първото си млечно зъбче. „Просто се надявам да се прибера у дома навреме!“, каза тя, визирайки желанието си да се върне възможно най-скоро в Монтесито, Калифорния.

Посещението се случва само дни след като Маркъл бе подложена на критика заради „прекомерните“ мерки за сигурност при последното си пътуване до Ню Йорк.

По-рано този месец тя стана обект на негативни коментари, след като използва кортеж от четири автомобила, за да посети представление на Бродуей, докато принц Хари се срещаше с жертви на руско-украинската война в Лвов.

В сряда източник, цитиран от Page Six, заяви, че мерките за сигурност на Маркъл са „напълно необичайни“, като добави, че дори Тейлър Суифт не използва такъв мащабен ескорт.

„Тейлър [Суифт] обикновено пътува с две коли – едната е нейната, а другата е за охраната ѝ“, споделя източник. „Ако отива на събитие, е възможно да има още един автомобил с екипа ѝ, който вече е на място – но те не пътуват заедно.“

Embed from Getty Images

Не е ясно дали немаркираните полицейски коли, използвани по време на последното и настоящото посещение на Маркъл и Хари, са били осигурени със средства на данъкоплатците на Ню Йорк.

През май 2023 г. двойката заяви, че са станали обект на „почти катастрофално“ преследване от папараци с автомобили в Ню Йорк, след като напуснали събитие в Ziegfeld Ballroom в Мидтаун. От нюйоркската полиция обаче омаловажиха ситуацията.

„Нюйоркската полиция оказа съдействие на частния екип за сигурност, който охранява херцога и херцогинята на Съсекс“, заяви тогава говорител на полицията пред Post. „Имаше множество фотографи, което затрудни придвижването им. В крайна сметка двойката пристигна безопасно на мястото си, без да има съобщения за произшествия, нарушения, наранявания или арести.“