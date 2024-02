Огромен пожар в жилищна сграда в Китай, загинали са най-малко 15 души

Н ай-малко 15 души загинаха, а други 44 бяха ранени в петък вечер при пожар в жилищна сграда в китайския град Нанцзин, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Един човек е в критично състояние, съобщиха властите.

