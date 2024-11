Огромен пожар на стартова площадка на японската космическа агенция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Н а стартова площадката на японската космическа агенция е избухнал голям пожар, докато тя е тествала ракета на твърдо гориво Epsilon S, съобщи във вторник японската обществена телевизия NHK и излъчи кадри от мястото на събитието, предаде „Франс прес”.

Epsilon rocket engine catches fire at Japan space agency test center https://t.co/RBgILLRNWX

На кадрите се вижда как около 08:30 ч. местно време (23:30 ч. по Гринуич) от космическия център в Танегашима се издигат огнени кълба и бял дим.

🚨🇯🇵 BREAKING: JAPAN'S SPACE ONE ROCKET EXPLODES DURING LAUNCH FROM SOUTHERN JAPAN



Source: @BNONews pic.twitter.com/cMpHdqj9OF