Свят

Огромен пожар на стартова площадка на японската космическа агенция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Тествана е била ракетата Epsilon S

26 ноември 2024, 08:48
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Н а стартова площадката на японската космическа агенция е избухнал голям пожар, докато тя е тествала ракета на твърдо гориво Epsilon S, съобщи във вторник японската обществена телевизия NHK и излъчи кадри от мястото на събитието, предаде „Франс прес”.

На кадрите се вижда как около 08:30 ч. местно време (23:30 ч. по Гринуич) от космическия център в Танегашима се издигат огнени кълба и бял дим.

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Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
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