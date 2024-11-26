Огромен пожар на стартова площадка на японската космическа агенция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Н а стартова площадката на японската космическа агенция е избухнал голям пожар, докато тя е тествала ракета на твърдо гориво Epsilon S, съобщи във вторник японската обществена телевизия NHK и излъчи кадри от мястото на събитието, предаде „Франс прес”.
Epsilon rocket engine catches fire at Japan space agency test centerhttps://t.co/RBgILLRNWX— The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) November 26, 2024
На кадрите се вижда как около 08:30 ч. местно време (23:30 ч. по Гринуич) от космическия център в Танегашима се издигат огнени кълба и бял дим.
🚨🇯🇵 BREAKING: JAPAN'S SPACE ONE ROCKET EXPLODES DURING LAUNCH FROM SOUTHERN JAPAN— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 13, 2024
Source: @BNONews pic.twitter.com/cMpHdqj9OF
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