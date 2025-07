Одеса под обстрел: Масирана атака с дронове, чуват се взривове

О деса е подложена на нападение с дронове, в града отекнаха силни взривове, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в "Телеграм".

Над 8 дрона атакуват в различни части на украинския черноморски град, информират още местни Телеграм канали

❗️The moment the 🇷🇺Russian kamikaze drone "Shahed-136" was shot down by anti-aircraft fire in the sky over 🇺🇦Odessa pic.twitter.com/otI7LrvXhV