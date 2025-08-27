Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

А мериканската компания SpaceX най-накрая извърши успешен тест с разработената от нея мегаракета Starship след поредица технически неуспехи, предаде Франс прес.
Гигантът, висок повече от 120 метра, излетя от частната стартова площадка на SpaceX в щата Тексас -Starbase, малко след 18:30 ч. вчера (2:30 ч. българско време днес).
Starship’s tenth flight test pushed the limits and provided maximum excitement along the way → https://t.co/UIwbeGoo2B pic.twitter.com/W6fH3GCwuP— SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025
Starship се приводни успешно в Индийския океан преди броени минути, стана ясно от прякото предаване на сайта на компанията на Илон Мъск - най-богатия човек в света.
Still wild that @SpaceX can put a buoy with Starlink on it in the middle of the ocean and precisely land Starship next to it for the world to watch live 🚀 pic.twitter.com/171exVMqDU— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) August 27, 2025
Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия - поредица технически неуспехи, които хвърлят съмнение върху реалния напредък на проекта, отбелязва АФП.
Starship е най-голямата космическа ракета, разработвана някога. Тя е проектирана за полети до Луната и Марс.