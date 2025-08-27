Свят

Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия

27 август 2025, 08:30
Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт
Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман
След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп
Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната

Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната
Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“
Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си
Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от

Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом
Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

А мериканската компания SpaceX най-накрая извърши успешен тест с разработената от нея мегаракета Starship след поредица технически неуспехи, предаде Франс прес.

Гигантът, висок повече от 120 метра, излетя от частната стартова площадка на SpaceX в щата Тексас -Starbase, малко след 18:30 ч. вчера (2:30 ч. българско време днес).

Starship се приводни успешно в Индийския океан преди броени минути, стана ясно от прякото предаване на сайта на компанията на Илон Мъск - най-богатия човек в света.

Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия - поредица технически неуспехи, които хвърлят съмнение върху реалния напредък на проекта, отбелязва АФП.

Starship е най-голямата космическа ракета, разработвана някога. Тя е проектирана за полети до Луната и Марс.

Източник: Николай Станоев/БТА    
SpaceX Starship Успешен тест Илон Мъск Мегаракета Космически полети Приводняване
Последвайте ни

По темата

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

Иран е гневен, заплаши Европа със

Иран е гневен, заплаши Европа със "суров отговор"

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Плодовете, които да спрете да давате на кучето си още днес

Плодовете, които да спрете да давате на кучето си още днес

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 22 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 20 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 19 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 21 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Израел и „Хамас“ с противоположни версии за атаката срещу болница в Газа

Свят Преди 17 минути

Движението отрече да е имало негови бойци по време на удара в болница "Насер"

<p>Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка</p>

Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка

Свят Преди 25 минути

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Любопитно Преди 1 час

Цялата история може да прочетете в следващите редове

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ изрази готовност да наложи санкции на Москва, ако не се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна

<p>5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ</p>

Земетресение от 5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ

Свят Преди 1 час

Трусът е станал в акваторията на Каспийско море

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

България Преди 2 часа

За този пост от правителството ще посочат Мирослав Рашков

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

България Преди 2 часа

Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания

<p>Над 80 акта за участие в гонки в София от началото на годината</p>

Митов: От началото на годината в София са съставени над 80 акта за участие в гонки

България Преди 2 часа

Патрули на СДВР всекидневно обхождат зоните, където се събират любителите на високите скорости

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Любопитно Преди 2 часа

От свежи салати и постни специалитети до бавно готвено месо и тестени изкушения

Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

Свят Преди 2 часа

Проучване на Time Out разкри големи разлики в предпочитанията на Gen Z и останалите поколения

<p>Времето в сряда &ndash; слънчево и по-топло</p>

Времето в сряда – слънчево и по-топло

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката

Технологии Преди 3 часа

Той ще позволи обработка на информация в реално време

Турция строи огромна платформа за газ в Черно море

Турция строи огромна платформа за газ в Черно море

Свят Преди 10 часа

Тя ще бъде с 273 метра дължина

Мъж нападна с брадва офис на политическа партия в Добрич

Мъж нападна с брадва офис на политическа партия в Добрич

България Преди 10 часа

Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му

Тръмп: Ще искам смъртно наказание за всяко убийство във Вашингтон

Тръмп: Ще искам смъртно наказание за всяко убийство във Вашингтон

Свят Преди 10 часа

Тръмп се възползва от правен вакуум, за да изпрати Националната гвардия във Вашингтон

Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

България Преди 10 часа

Те са настанени в болница в Пловдив

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Деян Донков на 51! Вижте го с тримата му сина днес!

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Реал Мадрид опитва да отмъкне защитник на Байерн без пари

Gong.bg

Четири последни билета ще бъдат раздадени за основната фаза на Шампионската лига

Gong.bg

Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"

Nova.bg

За тайните на съзнанието и уникалната операция с цигулка: Говори един от най-прочутите неврохирурзи в света (ВИДЕО)

Nova.bg