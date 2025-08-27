27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

Н а 27 август 1979 г. в Ирландия прозвучава взрив, който отеква не само в бреговете на залива Донегал, но и в самото сърце на британското кралско семейство. Луис Маунтбатън, 1-ви граф Маунтбатън на Бирма – адмирал, държавник, дипломат и един от най-близките съветници на кралското семейство – е убит при атентат, извършен от Ирландскта републиканска армия (IRA).

Маунтбатън, на 79 години, прекарва лятото си в имението си в графство Слайго, Ирландия. В този ден той излиза на морска разходка със своята лодка „Shadow V“, придружен от членове на семейството си и приятели. Той е в пълно неведение, че членове на IRA са заложили скрита бомба на борда. Когато лодката навлиза в залива, експлозията я разкъсва. Маунтбатън загива на място, заедно с един от внуците си, 14-годишният Николас Нечбол, и още двама души.

Кой е Луис Маунтбатън?

Луис Маунтбатън е не просто военен и аристократ – той е фигура с огромно влияние:

Британски адмирал и последен вицекрал на Индия – ръководи прехода към независимостта на Индия и Пакистан през 1947 г.

Чичо на принц Филип, съпруга на кралица Елизабет II – чрез него кралското семейство поддържа особено близка връзка с рода Батенберг (по-късно англизиран в Маунтбатън).

Ментор на принц Чарлз – бъдещият крал Чарлз III често е казвал, че Маунтбатън е бил неговият „почетен дядо“ и един от най-важните хора в живота му.

Маунтбатън е уважаван не само заради титлите си, а и заради личния си авторитет, широки контакти и способността да играе ролята на посредник между традицията и модерността в монархията.

#OTD 60 years ago. Accompanied by Prince Philip, Duke of Edinburgh, Queen Elizabeth II officially installed Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of Burma as the Governor of the Isle of Wight during a ceremony at Carisbrooke Castle on 26 July 1965 in Carisbrooke, Isle of Wight. pic.twitter.com/Iu9O061fOd — 🌻Sarahsecret (@sarahdiaryz) July 26, 2025

Защо е убит?

Атентатът срещу него е дело на ИРА, въоръжена организация, бореща се за обединение на Северна Ирландия с Република Ирландия и прекратяване на британското управление в региона.

В очите на ИРА Маунтбатън е символ на британската власт и аристокрация – човек, който олицетворява колониалната и имперска мощ на Обединеното кралство. Те го възприемат като „легитимна мишена“, чийто убийство ще привлече вниманието на целия свят към каузата им.

И наистина – атентатът съвпада с друг кървав епизод: в същия ден, при засада в графство Уорънпойнт, IИРА убива 18 британски войници – най-смъртоносният ден за британската армия по време на конфликта, известен като „The Troubles“.

Влияние и последици

Убийството на Маунтбатън шокира Великобритания и международната общност. За кралското семейство това е лична трагедия – принц Чарлз губи своя най-близък наставник. За британската общественост – атентатът показва безмилостността и решимостта на ИРА.

Честит рожден ден на организирания туризъм в България

На този ден през 1895 г. на Черни връх в планината Витоша се случва събитие, което ще остане завинаги в историята на българския туризъм. Под ръководството на писателя, общественик и голям природолюбител Алеко Константинов – Щастливеца, стотици ентусиасти се изкачват до върха и поставят началото на организираното туристическо движение у нас.

На този ден преди 129 години Алеко Константинов качва Черни връх с още 300 души и дава началото на българското туристическо движение! 🇧🇬Честит празник на всички туристи, на всички колеги и на всички, които обичат да пътуват! pic.twitter.com/jtbq591EVb — Туристът (@kerouacTM) August 27, 2024

Тази масова проява не е случайна. В края на XIX в. България вече е свободна, а хората започват да откриват не само културните и обществени ценности, но и красотата на родната природа. Алеко Константинов вижда в планината символ на свобода, здрав дух и сплотяване на нацията. Затова организира първия масов туристически поход – към най-високата точка на Витоша, Черни връх (2290 м).

Събитието събира повече от 300 души – интелектуалци, ученици, граждани и любители на природата.

Те не просто изкачват върха, а оставят и послание: България има нужда от движение, което да съчетава любовта към планината с организирани усилия за нейното опазване и популяризиране. Именно тогава се полагат основите на бъдещия Български туристически съюз (БТС).

Благодарение на Алеко Константинов и неговите съмишленици, България започва да изгражда туристически дружества, хижи, пътеки и традиции, които живеят и днес. Затова и денят на изкачването на Черни връх – 27 август 1895 г. – с право се смята за рождената дата на организирания туризъм в България.

Още събития на 27 август:

1977 г. – В експлоатация е пусната АЕЦ в Чернобил.

2003 г. – Марс е в най-близка позиция до Земята за последните 60 000 години, като минава приблизително на 55 758 006 километра от Земята.

Родени:

1908 г. – роден е 36-ият президент на САЩ Линдън Б. Джонсън

1941 г. – родена е етнопевицата от Кабо Верде Сезария Евора

1948 г. – роден е българският писател и сценарист Владо Даверов („Вчера“)

1974 г. – роден е българският актьор Деян Донков („Изпепляване“, „Под прикритие“, „Ягодова луна“, „Войната на буквите“)

Починали: