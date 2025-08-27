Любопитно

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

Вижте какво се е случило на тази дата в историята

27 август 2025
Граф Луис Маунтбатън   
Н а 27 август 1979 г. в Ирландия прозвучава взрив, който отеква не само в бреговете на залива Донегал, но и в самото сърце на британското кралско семейство. Луис Маунтбатън, 1-ви граф Маунтбатън на Бирма – адмирал, държавник, дипломат и един от най-близките съветници на кралското семейство – е убит при атентат, извършен от Ирландскта републиканска армия (IRA).

Маунтбатън, на 79 години, прекарва лятото си в имението си в графство Слайго, Ирландия. В този ден той излиза на морска разходка със своята лодка „Shadow V“, придружен от членове на семейството си и приятели. Той е в пълно неведение, че членове на IRA са заложили скрита бомба на борда. Когато лодката навлиза в залива, експлозията я разкъсва. Маунтбатън загива на място, заедно с един от внуците си, 14-годишният Николас Нечбол, и още двама души.

Кой е Луис Маунтбатън?

  • Луис Маунтбатън е не просто военен и аристократ – той е фигура с огромно влияние:
  • Британски адмирал и последен вицекрал на Индия – ръководи прехода към независимостта на Индия и Пакистан през 1947 г.
  • Чичо на принц Филип, съпруга на кралица Елизабет II – чрез него кралското семейство поддържа особено близка връзка с рода Батенберг (по-късно англизиран в Маунтбатън).
  • Ментор на принц Чарлз – бъдещият крал Чарлз III често е казвал, че Маунтбатън е бил неговият „почетен дядо“ и един от най-важните хора в живота му.

Маунтбатън е уважаван не само заради титлите си, а и заради личния си авторитет, широки контакти и способността да играе ролята на посредник между традицията и модерността в монархията.

Защо е убит?

Атентатът срещу него е дело на ИРА, въоръжена организация, бореща се за обединение на Северна Ирландия с Република Ирландия и прекратяване на британското управление в региона.

В очите на ИРА Маунтбатън е символ на британската власт и аристокрация – човек, който олицетворява колониалната и имперска мощ на Обединеното кралство. Те го възприемат като „легитимна мишена“, чийто убийство ще привлече вниманието на целия свят към каузата им.

И наистина – атентатът съвпада с друг кървав епизод: в същия ден, при засада в графство Уорънпойнт, IИРА убива 18 британски войници – най-смъртоносният ден за британската армия по време на конфликта, известен като „The Troubles“.

Влияние и последици

Убийството на Маунтбатън шокира Великобритания и международната общност. За кралското семейство това е лична трагедия – принц Чарлз губи своя най-близък наставник. За британската общественост – атентатът показва безмилостността и решимостта на ИРА.

  • Честит рожден ден на организирания туризъм в България

На този ден през 1895 г. на Черни връх в планината Витоша се случва събитие, което ще остане завинаги в историята на българския туризъм. Под ръководството на писателя, общественик и голям природолюбител Алеко Константинов – Щастливеца, стотици ентусиасти се изкачват до върха и поставят началото на организираното туристическо движение у нас.

Тази масова проява не е случайна. В края на XIX в. България вече е свободна, а хората започват да откриват не само културните и обществени ценности, но и красотата на родната природа. Алеко Константинов вижда в планината символ на свобода, здрав дух и сплотяване на нацията. Затова организира първия масов туристически поход – към най-високата точка на Витоша, Черни връх (2290 м).

Събитието събира повече от 300 души – интелектуалци, ученици, граждани и любители на природата.

Те не просто изкачват върха, а оставят и послание: България има нужда от движение, което да съчетава любовта към планината с организирани усилия за нейното опазване и популяризиране. Именно тогава се полагат основите на бъдещия Български туристически съюз (БТС).

Благодарение на Алеко Константинов и неговите съмишленици, България започва да изгражда туристически дружества, хижи, пътеки и традиции, които живеят и днес. Затова и денят на изкачването на Черни връх – 27 август 1895 г. – с право се смята за рождената дата на организирания туризъм в България.

Още събития на 27 август:

  • 1977 г. – В експлоатация е пусната АЕЦ в Чернобил.
  • 2003 г. – Марс е в най-близка позиция до Земята за последните 60 000 години, като минава приблизително на 55 758 006 километра от Земята.

Родени:

  • 1908 г. – роден е 36-ият президент на САЩ Линдън Б. Джонсън
  • 1941 г. – родена е етнопевицата от Кабо Верде Сезария Евора
  • 1948 г. – роден е българският писател и сценарист Владо Даверов („Вчера“)
  • 1974 г. – роден е българският актьор Деян Донков („Изпепляване“, „Под прикритие“, „Ягодова луна“, „Войната на буквите“)

Починали:

  • 1576 г. – умира италианският художник Тициан
  • 1952 г. – умира българският актьор Кръстьо Сарафов
  • 2014 г. – умира българският поет, драматург и преводач Валери Петров

